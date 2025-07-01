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حفلٌ كامل العدد.. رحمة رياض تُشعل الأجواء في "أسبوع الموسيقى" بالدار البيضاء
منوعات
2025-07-01 | 08:02
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
296 شوهد
أطلّت النّجمة العربيّة
رحمة رياض
على الجمهور البيضاوي، ضمن مهرجان "
كازابلانكا
ميوزيك ويك" (Casablanca Music Week)، الذي استُكمِلت فعالياته يوم السبت في 28 يونيو/حزيران 2025، من قلب مدينة
الدار البيضاء
في
المغرب
، وتحديدًا في فضاء لا كازابلانكيز Parc de la Ligue Arabe.
ورغم الطقس الحارّ، أحيت
رحمة
حفلًا كامل العدد، شهد إقبالًا جماهيريًّا لافتًا، إذ تجاوز عدد الحضور 10 000 شخص، توافدوا من مختلف المدن المغربيّة والدول العربيّة لمُلاقاة رحمة.
وقد أشعلت الأجواء بأدائها المُبهر والمليء بالإحساس، مقدّمةً باقة من أشهر أعمالها القديمة والجديدة، منها: "وعد منّي"، "الكوكب"، "
ماكو
منّي"، "تفاركَينا"، و"شي حلو".
كما فاجأت الجمهور بأداء أغنيتَين باللهجة المغربيّة هما "شدي ولدك عليّا" للفنانة
زينة
الداودية، و"أخا جونيمار"، وسط تفاعل لافت من الحاضرين الذين ردّدوا معها الكلمات.
رحمة عبّرت عن سعادتها البالغة بهذا اللقاء، مؤكدةً أنّه كان حلمًا طال انتظاره.
واختارت النجمة
رحمة رياض
أن تتألّق خلال الحفل بلمسةٍ تراثيّة مميّزة، حيث ارتدت اللباس المغربيّ التقليديّ، القفطان، الذي عكس أناقتها ورقيّها، وأضفى على حضورها طابعًا فخمًا وراقيًا، نال إعجاب الجمهور وتفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
يُذكر انّه شارك في هذا الحدث الضخم عددٌ من عمالقة الفن من داخل الوطن العربيّ وخارجه، من بينهم الفنان الإماراتي
حسين الجسمي
، الذي أحيا حفله في الليلة نفسها مع النجمة رحمة رياض، والمغنية الأميركيّة العالميّة
ماري
جي بلايج، التي قدّمت عرضها يوم 26 يونيو/حزيران.
ويعكس اختيار رحمة المكانة الرفيعة التي وصلت إليها على الساحة الفنيّة العربيّة، وقدرتها على تمثيل الصوت النسائيّ العربيّ في محافل فنيّة مرموقة.
ويُعدّ مهرجان "
كازابلانكا
ميوزيك ويك" واحدًا من أهمّ الفعاليات الفنيّة في
المغرب
، إذ يجمع بين الموسيقى، السينما، الثقافة، والألعاب التفاعليّة.
ولا يقتصر على الجانب الترفيهي، بل يلعب دورًا مهمًا في تنشيط الحركة السياحيّة، واستقطاب المستثمرين ورجال الأعمال من مختلف أنحاء العالم، مما يُعزّز صورة
الدار البيضاء
كمدينة حديثة تحتفي بالإبداع والانفتاح.
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