تحذير طبي من مكملات شائعة قد تتحول إلى خطر صامت على القلب والكبد

وفي حديثه مع موقع "ديلي ميل"، قال الدكتور ليفين، استشاري القلب في مستشفى "ماونت سيناي" بنيويورك، إن فيتامينات ومركبات نباتية يُقبل عليها ملايين الناس يوميا - ظنّا منهم أنها تعزز العامة - قد تحمل آثارا خطيرة إذا أُسيء استخدامها. وتشمل هذه الأضرار: التهابات في القلب وخللا في الكبد وزيادة احتمالات الإصابة بالجلطات والسكتات الدماغية.وفيما يلي، استعرض ليفين عددا من المكملات التي قد تكون الأكثر خطرا:- النياسين (فيتامين B3)رغم أهمية النياسين في إنتاج الطاقة وصحة الأعصاب والجلد، فإن الجرعات العالية منه – خاصة تلك المستخدمة لخفض – قد تكون مدمّرة.وأظهرت دراسة، نُشرت في Nature Medicine عام 2024، أن النياسين قد يضاعف خطر الإصابة بأمراض القلب عبر تعزيز تكوّن لويحات في الشرايين، ما يضعف تدفق الدم ويعرض القلب للضرر. كما أن جرعات مرتفعة منه (من 2000 إلى 6000 ملغ يوميا) قد تسبب تسمما كبديا، مع أعراض تشمل جفاف الجلد وتساقط الشعر، وقد تصل إلى فشل الكبد.- مستخلص الشاي الأخضريعرف الشاي الأخضر بفوائده كمشروب، لكن تناوله كمكمل غذائي بتركيزات عالية قد يجهد الكبد.وحذر الدكتور ليفين من أن المركب النشط في الشاي الأخضر (EGCG)، عند استهلاكه بكميات مفرطة، يمكن أن يؤدي إلى التهاب الكبد وتلفه. وتوصي (EFSA) بألا تتجاوز الجرعة اليومية 800 ملغ من المستخلص، خاصة لمن يعانون من أمراض مزمنة.- المحليات الصناعية: الإريثريتول والإكسيليتوليستخدم الإريثريتول في منتجات "الكيتو" الخالية من السكر، بينما يدخل الإكسيليتول في العلكة ومعاجين الأسنان. ورغم قبولهما كمحليات آمنة من قبل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، فإن الدراسات الحديثة تربط بينهما وبين زيادة خطر الإصابة بجلطات دموية وأمراض القلب.ووجدت دراسة من "عيادة " أن الإكسيليتول قد يرفع خطر النوبات القلبية خلال 3 سنوات من الاستخدام، كما ارتبط الإريثريتول بتضاعف احتمال الإصابة بمشكلات قلبية.- كبسولات الجل (شكل من أشكال المكملات أو الأدوية الفموية)تغلّف بمادة جيلاتينية ناعمة ومرنة، تسهّل البلع وتسرّع الامتصاص في الجسم. وتُستخدم على نطاق واسع لتعبئة الفيتامينات والزيوت (مثل زيت السمك) والمركبات التي يصعب ضغطها على شكل أقراص.وتصنّع بعض الكبسولات اللينة من مركبات كيميائية تسمى "الفثالات"، تُستخدم عادة لتليين البلاستيك. وتشير أبحاث إلى أن هذه المواد قد تسبب التهابات في جدران الشرايين، ما يعرّض القلب لمضاعفات خطيرة كالتصلب أو الانسداد.ويحذر ليفين من أن الفثالات قد تسبب إجهادا تأكسديا في خلايا القلب، وتؤثر على مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية، ما يزيد من خطر النوبات القلبية.وأكد ليفين أن "تناول المكملات الغذائية ليس دوما أمرا آمنا، خاصة عند استخدامها دون إشراف طبي"، مشددا على ضرورة مراجعة الطبيب قبل بدء أي مكمل، حتى لو كان طبيعيا أو شائعا في الأسواق.