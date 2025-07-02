أبل تعتزم تغيير موقع شعارها في آيفون 17 برو

وبحسب ما أفاد المسرّب المعروف "ماجين بو" عبر مدونته الشخصية ومنصاته على مواقع التواصل، فإن الشعار سيتحوّل من مركز الظهر إلى موقع أقرب لأسفل الجهة الخلفية، نتيجة لتغييرات كبرى في تصميم وحدة الكاميرا.ومن المقرر أن يمتد شريط الكاميرا بعرض كامل الجهة الخلفية للهاتف، ما يفرض إعادة توزيع باقي العناصر.ووفقًا للتسريب، فإن الفلاش ومستشعر "LiDAR" سيتنقلان إلى الحافة اليمنى من شريط الكاميرا، ما يفتح المجال أمام إعادة تنظيم التصميم الخلفي، بما في ذلك موضع الشعار، وتُعد هذه أول مرة يُربط فيها موقع الشعار بإعادة تشكيل وحدة الكاميرا.كما تشير التسريبات إلى أن " 17 Pro" سيعتمد على إطار من الألومنيوم يحيط تقريبًا بكامل الجهة الخلفية، مع فتحة زجاجية في أسفل النتوء المعدني تتيح تمرير الشحن اللاسلكي، ما يعزز منطقية وضع الشعار في ذلك الموقع المركزي.ورغم أن التغيير قد يُربك بعض المستخدمين، إلا أنه يبدو محسوبًا بدقة، فالشعار يُستخدم حاليًا كمؤشر لموضع "MagSafe" – التقنية المغناطيسية التي أطلقتها أبل مع "iPhone 12" – حيث تتموضع المغناطيسات مباشرة أسفله، ما قد يستدعي تعديلات طفيفة على تصميم الملحقات.في هذا السياق، أوضح "ماجين بو" أن إحدى الشركات المصنّعة لملحقات أبل باشرت بالفعل بتعديل تصاميم أغطيتها لتتلاءم مع موقع الشعار الجديد، وقد نشر صورة لغطاء شفاف يحتوي على كسر في حلقة "MagSafe"، تكشف عن الشعار في موقعه المستحدث، ما يُلمح إلى أن مغناطيس "MagSafe" الداخلي قد يظل في موضعه الأصلي لتفادي تغييرات جذرية في الإكسسوارات.من جانبه، دعم المسرّب " " هذه المعلومات، حيث نشر مخططات رقمية لملحقات "iPhone 17" تُظهر تصميمًا يتماشى مع نقل الشعار، بما في ذلك الكسر في المغناطيسية للكشف عنه.يذكر أن أبل سبق أن أعادت تموضع شعارها في نماذج سابقة، حيث كان يظهر في الجزء العلوي من ظهر الجهاز في الإصدارات الأولى حتى "iPhone X"، يليه اسم الهاتف.وقررت الشركة في "iPhone 11" إزالة الاسم، وتحريك الشعار إلى الجهاز، بما يتناغم مع تصميم الكاميرا المربعة، وهو النمط المعتمد حتى "iPhone 16 Pro".