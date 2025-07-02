أبل تعتزم تغيير موقع شعارها في آيفون 17 برو

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
02:45 PM
الى
03:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
بعد توتر العلاقات.. روسيا توجه دعوة لرعاياها بأذربيجان
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-532076-638870643326247062.jpg
أبل تعتزم تغيير موقع شعارها في آيفون 17 برو
منوعات
2025-07-02 | 10:43
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
67 شوهد
السومرية نيوز
– منوعات
كشفت تسريبات حديثة عن نية شركة إدخال تغييرات لافتة في تصميم هاتفها المرتقب"
iphone
17 Pro"، تشمل إعادة تموضع شعارها الشهير على الجهة الخلفية من الجهاز، في خطوة غير مألوفة من عملاق التكنولوجيا الأمريكي.
وبحسب ما أفاد المسرّب المعروف "ماجين بو" عبر مدونته الشخصية ومنصاته على مواقع التواصل، فإن الشعار سيتحوّل من مركز الظهر إلى موقع أقرب لأسفل الجهة الخلفية، نتيجة لتغييرات كبرى في تصميم وحدة الكاميرا.
ومن المقرر أن يمتد شريط الكاميرا بعرض كامل الجهة الخلفية للهاتف، ما يفرض إعادة توزيع باقي العناصر.
ووفقًا للتسريب، فإن الفلاش ومستشعر "LiDAR" سيتنقلان إلى الحافة اليمنى من شريط الكاميرا، ما يفتح المجال أمام إعادة تنظيم التصميم الخلفي، بما في ذلك موضع الشعار، وتُعد هذه أول مرة يُربط فيها موقع الشعار بإعادة تشكيل وحدة الكاميرا.
كما تشير التسريبات إلى أن "
iphone
17 Pro" سيعتمد على إطار من الألومنيوم يحيط تقريبًا بكامل الجهة الخلفية، مع فتحة زجاجية في أسفل النتوء المعدني تتيح تمرير الشحن اللاسلكي، ما يعزز منطقية وضع الشعار في ذلك الموقع المركزي.
ورغم أن التغيير قد يُربك بعض المستخدمين، إلا أنه يبدو محسوبًا بدقة، فالشعار يُستخدم حاليًا كمؤشر لموضع "MagSafe" – التقنية المغناطيسية التي أطلقتها أبل مع "iPhone 12" – حيث تتموضع المغناطيسات مباشرة أسفله، ما قد يستدعي تعديلات طفيفة على تصميم الملحقات.
في هذا السياق، أوضح "ماجين بو" أن إحدى الشركات المصنّعة لملحقات أبل باشرت بالفعل بتعديل تصاميم أغطيتها لتتلاءم مع موقع الشعار الجديد، وقد نشر صورة لغطاء شفاف يحتوي على كسر في حلقة "MagSafe"، تكشف عن الشعار في موقعه المستحدث، ما يُلمح إلى أن مغناطيس "MagSafe" الداخلي قد يظل في موضعه الأصلي لتفادي تغييرات جذرية في الإكسسوارات.
من جانبه، دعم المسرّب "
سوني
ديكسون
" هذه المعلومات، حيث نشر مخططات رقمية لملحقات "iPhone 17" تُظهر تصميمًا يتماشى مع نقل الشعار، بما في ذلك الكسر في
الحلقة
المغناطيسية للكشف عنه.
يذكر أن أبل سبق أن أعادت تموضع شعارها في نماذج سابقة، حيث كان يظهر في الجزء العلوي من ظهر الجهاز في الإصدارات الأولى حتى "iPhone X"، يليه اسم الهاتف.
وقررت الشركة في "iPhone 11" إزالة الاسم، وتحريك الشعار إلى
منتصف
الجهاز، بما يتناغم مع تصميم الكاميرا المربعة، وهو النمط المعتمد حتى "iPhone 16 Pro".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
"أبل" تجري تغييراً ثورياً على شاشة هواتف آيفون الجديدة
13:12 | 2025-04-16
أبل تستعد لتغيير جذري في هاتف آيفون
14:03 | 2025-04-07
اهم ميزات آيفون 17 المقرر اطلاقه قريبا.. صور
03:32 | 2025-06-20
بالصور.. ايفون 17
07:38 | 2025-05-20
ايفون
شعار
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
المعدن
iphone
ديكسون
الحلقة
ﻹعادة
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
تفاصيل ما حصل في مطار كركوك ومصفى بيجي فجر اليوم
أمن
38.55%
02:10 | 2025-07-01
تفاصيل ما حصل في مطار كركوك ومصفى بيجي فجر اليوم
02:10 | 2025-07-01
أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
22.42%
04:37 | 2025-07-01
أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
04:37 | 2025-07-01
عطلة رسمية في هذه المحافظات الخميس المقبل
محليات
20.6%
04:45 | 2025-07-01
عطلة رسمية في هذه المحافظات الخميس المقبل
04:45 | 2025-07-01
خبر سار للعراقيين مع بداية تموز
محليات
18.43%
02:48 | 2025-07-01
خبر سار للعراقيين مع بداية تموز
02:48 | 2025-07-01
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
قضاء المحمودية بغداد - الحلقة ٦٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-02
ناس وناس
قضاء المحمودية بغداد - الحلقة ٦٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-02
52 دقيقة
سحر القبور .. طلاسم الظلام في باطن الأرض - حلقة ٩ | الموسم 7
16:00 | 2025-07-01
52 دقيقة
سحر القبور .. طلاسم الظلام في باطن الأرض - حلقة ٩ | الموسم 7
16:00 | 2025-07-01
من الأخير
الفاعل مستترٌ في ليلة المسيرات..! - حلقة ٢٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-01
من الأخير
الفاعل مستترٌ في ليلة المسيرات..! - حلقة ٢٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-01
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 01-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-01
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 01-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-01
Live Talk
الكريمات... ذاكرة بغداد العطرة - الحلقة ٦٣ | 2025
10:30 | 2025-07-01
Live Talk
الكريمات... ذاكرة بغداد العطرة - الحلقة ٦٣ | 2025
10:30 | 2025-07-01
خط أحمر
النصب تكرّر... والغضب انفــ جر بالقـ تل! - الحلقة ٩ | الموسم 8
15:00 | 2025-06-29
خط أحمر
النصب تكرّر... والغضب انفــ جر بالقـ تل! - الحلقة ٩ | الموسم 8
15:00 | 2025-06-29
عشرين
ايـ.ران والكيان.. إطـ.لاق النار الهش مهدد بالانهيار - الحلقة ١٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-06-28
عشرين
ايـ.ران والكيان.. إطـ.لاق النار الهش مهدد بالانهيار - الحلقة ١٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-06-28
رحال
عمق الجمال المنسي في هور الحمّار الشرقي - الحلقة ٨ | الموسم 6
14:30 | 2025-06-28
رحال
عمق الجمال المنسي في هور الحمّار الشرقي - الحلقة ٨ | الموسم 6
14:30 | 2025-06-28
Biotic
التخلّص من الكرش - الحلقة ٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-06-27
Biotic
التخلّص من الكرش - الحلقة ٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-06-27
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
قضاء المحمودية بغداد - الحلقة ٦٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-02
ناس وناس
قضاء المحمودية بغداد - الحلقة ٦٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-02
52 دقيقة
سحر القبور .. طلاسم الظلام في باطن الأرض - حلقة ٩ | الموسم 7
16:00 | 2025-07-01
52 دقيقة
سحر القبور .. طلاسم الظلام في باطن الأرض - حلقة ٩ | الموسم 7
16:00 | 2025-07-01
من الأخير
الفاعل مستترٌ في ليلة المسيرات..! - حلقة ٢٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-01
من الأخير
الفاعل مستترٌ في ليلة المسيرات..! - حلقة ٢٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-01
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 01-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-01
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 01-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-01
Live Talk
الكريمات... ذاكرة بغداد العطرة - الحلقة ٦٣ | 2025
10:30 | 2025-07-01
Live Talk
الكريمات... ذاكرة بغداد العطرة - الحلقة ٦٣ | 2025
10:30 | 2025-07-01
خط أحمر
النصب تكرّر... والغضب انفــ جر بالقـ تل! - الحلقة ٩ | الموسم 8
15:00 | 2025-06-29
خط أحمر
النصب تكرّر... والغضب انفــ جر بالقـ تل! - الحلقة ٩ | الموسم 8
15:00 | 2025-06-29
عشرين
ايـ.ران والكيان.. إطـ.لاق النار الهش مهدد بالانهيار - الحلقة ١٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-06-28
عشرين
ايـ.ران والكيان.. إطـ.لاق النار الهش مهدد بالانهيار - الحلقة ١٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-06-28
رحال
عمق الجمال المنسي في هور الحمّار الشرقي - الحلقة ٨ | الموسم 6
14:30 | 2025-06-28
رحال
عمق الجمال المنسي في هور الحمّار الشرقي - الحلقة ٨ | الموسم 6
14:30 | 2025-06-28
Biotic
التخلّص من الكرش - الحلقة ٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-06-27
Biotic
التخلّص من الكرش - الحلقة ٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-06-27
اخترنا لك
نصائح لحماية هاتفك من الحرارة
13:06 | 2025-07-02
بضغطة واحدة استلم فورًا 4200 شدات ببجي موبايل مجانًا عن شحن باقة 12000UC
12:03 | 2025-07-02
عمرها 2100 عام.. اكتشاف ترنيمة بابلية تبوح بأسرار الحضارة القديمة
11:27 | 2025-07-02
كيف يؤثر الطقس الحار على جسمك
10:27 | 2025-07-02
خصوبة البشر في خطر.. البلاستيك يغزو الجهاز التناسلي
09:44 | 2025-07-02
مسلسل "لعبة الحبار" يكتسح نتفليكس ويتصدر قوائم 93 دولة
05:48 | 2025-07-02
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.