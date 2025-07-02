نصائح لحماية هاتفك من الحرارة

إلا أن التعرض الطويل للحرارة قد يؤدي إلى تلف دائم أو تقصير عمر البطارية.ولتفادي هذه الأضرار، إليكم خطوات عملية لحماية هاتفك خلال فترات الحر الشديد:1-أبعد هاتفك عن الشمس المباشرةلا تضع هاتفك تحت أشعة الشمس، سواء أثناء استخدامه أو تركه جانبا.فالحرارة المباشرة قد ترفع درجة حرارة الجهاز بسرعة، ما يؤدي إلى ظهور تحذير على الشاشة، أو إيقاف بعض الوظائف مؤقتا مثل الشحن أو GPS أو سطوع الشاشة أو الفلاش.وتجنّب ترك الهاتف على لوحة قيادة السيارة أو في أماكن مغلقة معرضة للشمس، واحرص على وضعه في حقيبة أو جيب خارجي واسع بعيدا عن حرارة الجسم الزائدة.2-خفّف من استخدام التطبيقات التي تستهلك طاقة كبيرةتولّد أنشطة مثل تشغيل الألعاب وتسجيل الفيديو واستخدام الكاميرا والفلاش أو مشاهدة الفيديو لفترات طويلة، حرارة داخلية في الجهاز، خصوصا في الطقس الحار. حاول تقليل استخدام هذه التطبيقات قدر الإمكان، خاصة في الخارج أو في السيارة.وإذا كنت بحاجة إلى استخدام الخرائط أو GPS، ثبّت الهاتف على فتحة تهوية السيارة بدلا من الزجاج الأمامي، ليوفر التكييف بعض التبريد للجهاز.3-فعّل وضع توفير الطاقةيساعد هذا الوضع على تقليل استهلاك الجهاز للطاقة، ما يخفف من توليد الحرارة.وفي بعض هواتف "أندرويد"، يمكنك تخصيصه ليشمل تقليل سطوع الشاشة وإيقاف التحديثات في الخلفية، أو حتى تعطيل شبكة 5G. ويمكنك أيضا تشغيل "وضع الطيران" عند عدم الحاجة للاتصال، وإغلاق التطبيقات غير المستخدمة.4-خفّف من شحن الهاتف في الحريولّد الشحن، خاصة السريع أو اللاسلكي، حرارة إضافية. لذا، تجنّب شحن الهاتف في الأماكن أو أثناء تعرّضه للشمس، ولا تتركه موصولا بالشاحن في غرف دافئة. ويفضل شحن الهاتف على سطح بارد وجيد التهوية.5-أزل الغطاء عند الضرورةتعيق بعض أغطية الهواتف السميكة تبديد الحرارة، ما يزيد من سخونة الجهاز. إذا لاحظت ارتفاع حرارة هاتفك، فكّر في إزالة الغطاء مؤقتا، خاصة عند استخدامه في الخارج، لكن احرص على إمساكه بإحكام لتجنّب سقوطه.6-حدّث البرامج بانتظامتساعد تحديثات النظام في تحسين أداء الهاتف وتقليل استهلاك الطاقة، لكن يفضل تثبيتها في بيئة باردة، إذ يمكن أن تؤدي التحديثات الكبيرة إلى ارتفاع حرارة الجهاز مؤقتا.