الصحة العالمية تدعو لرفع ضرائب التبغ والكحول 50%

الهدف المزدوج للمبادرة هو تقليص الوفيات المرتبطة بالأمراض المزمنة وزيادة الإيرادات المحلية التي تعاني من ضغوط مالية متزايدة، وفق بيان المنظمة الرسمي الصادر اليوم الأربعاء.وفقاً لتقديرات المنظمة، فإن رفع الأسعار الحقيقية لهذه المنتجات بنسبة 50 في المئة مرة واحدة يمكن أن يقي من نحو 50 مليون حالة وفاة مبكرة على مدى نصف قرن، إذ تسهم هذه المنتجات بشكل مباشر في تفشي الأمراض غير المعدية مثل أمراض القلب والسكري والسرطان، والتي تمثل أكثر من 75 في المئة من حالات الوفاة عالمياً.تأتي المبادرة في وقت تشهد فيه أنظمة العامة العالمية أزمات متزامنة؛ تراجع المساعدات التنموية وارتفاع مستويات الدين العام وتزايد الضغط الناتج عن الأمراض المزمنة.في هذا السياق، توصي المنظمة باستخدام الصحية كأداة اقتصادية لتحسين التمويل المحلي دون الاعتماد على المانحين الدوليين.