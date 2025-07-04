دراسة تحدد أطعمة تساعد على تخفيف التهاب المفاصل

وتقول: "هناك أسباب عديدة لآلام المفاصل - من النقرس والتهاب المفاصل الروماتويدي إلى عواقب الإصابات والسمنة. وتتطلب كل حالة نهجا غذائيا خاصا".ووفقا لها، في حالة النقرس مثلا، من الضروري الحد من الأطعمة الغنية بالبيورينات، وفي حالة السمنة، من الضروري إنقاص الوزن لتقليل الضغط على المفاصل.وتحدد الطبيبة أربع مجموعات رئيسية من الأطعمة المفيدة للمفاصل.: مصادر أوميغا 3 - الأسماك والمأكولات البحرية والأفوكادو وزيت بذور الكتان.: البروتينات عالية الجودة - اللحوم والدواجن ومنتجات الألبان والبيض.المجموعة الثالثة: تشمل الأطعمة الغنية بالكالسيوم - الجبن والمكسرات والفواكه المجففة والخضراوات الورقية.المجموعة الرابعة: الخضار والخضراوات الورقية والثمار والفواكه كمصادر للفيتامينات.وتابعت : "ينبغي أن تكون هذه المنتجات أساسا لنظام غذائي منتظم. ولكن يجب مراعاة أي قيود تتعلق بالخصائص الفردية، مثل الحساسية أو الأمراض المصاحبة. أما العمر فليس عاملا حاسما في هذه الحالة".ووفقا لها، عند وجود مشكلات خطيرة في المفاصل، ينبغي استكمال التغذية بالأدوية أو العلاج الطبيعي أو غيرها من الطرق التي يصفها الطبيب. لأن النظام الغذائي المختار بعناية يساعد في الحفاظ على صحة المفاصل، ولكنه لا يغني عن العلاج المعقد في حال وجود أمراض.