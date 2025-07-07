احذر.."iMessage" في ايفون قد تهدد خصوصيتك

الميزة المعنيّة تُعرف باسم "رفع الهاتف للاستماع" (Raise to Listen)، وهي مفعّلة افتراضيًا في تطبيق الرسائل iMessage. وتُستخدم هذه الخاصية لتمكين المستخدم من الاستماع إلى الرسائل الصوتية عبر تقريب الهاتف من الأذن.غير أن سلوك هذه الميزة قد يكون مربكًا أحيانًا؛ ما يؤدي إلى تشغيل ميزة التسجيل الصوتي تلقائيًا دون قصد.وتكمن الخطورة في أن الهاتف قد يبدأ بتسجيل رسالة صوتية أثناء وجوده في الجيب أو ، أو عند ملامسته للأذن بطريقة غير مقصودة أثناء فتح المحادثة؛ ما يؤدي إلى إرسال تسجيلات صوتية فارغة، أو - في بعض الحالات - محتوى حساس كأحاديث خاصة أو معلومات عمل سرية يتم تداولها بصوت مرتفع.ورصد عدد كبير من مستخدمي آيفون هذه المشكلة عبر منشورات متعددة على الإنترنت؛ ما دفع شركة آبل إلى التوصية بإيقاف تفعيل هذه الميزة إذا كانت تُسبّب ارتباكًا أو مشكلات للمستخدمين.ولتعطيل ميزة "رفع للاستماع"، يُنصح باتباع الخطوات التالية: الانتقال إلى الإعدادات، ثم اختيار الرسائل من قائمة التطبيقات، ثم التمرير إلى أسفل حتى العثور على خيار "رفع للاستماع"، وتعطيل الميزة يدويًا.ورغم أن إيقاف الخاصية قد يجعل عملية الاستماع إلى الرسائل الصوتية أقل سهولة، إلا أنه يُعدّ إجراءً وقائيًا فعّالًا لتفادي أي تسجيلات غير مقصودة قد تُرسل إلى جهات الاتصال دون إدراك المستخدم.هذا التحذير يأتي في وقت يتزايد فيه القلق بشأن الخصوصية الرقمية، حيث يُنصح جميع المستخدمين بالتحقق من إعدادات أجهزتهم وضبطها بما يتناسب مع استخدامهم اليومي ويضمن حماية بياناتهم الشخصية.