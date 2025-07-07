ميزة جديدة في واتساب تخص الحالات

وداعًا للخطوات المعقدةويعلم جميع مستخدمي واتساب أن عملية نشر حالة تتضمن صورة أو مقطع فيديو من تطبيق آخر كانت مهمة تستهلك الوقت حيث كان يتوجب على المستخدم أولاً حفظ أو تنزيل الوسائط من التطبيقات الأخرى، ثم فتح، واتساب والانتقال إلى تبويب "المستجدات"، ومن ثم اختيار المحتوى لتحميله ومشاركته مع جهات الاتصال.أما الآن، فقد جاء واتساب بالحل لهذه المشكلة عبر ميزة جديدة تسمح بمشاركة تحديثات الحالة مباشرة من قائمة المشاركة القياسية في نظام أندرويد.كيف تعمل الميزة الجديدة؟مع طرح الإصدار التجريبي رقم 2.25.20.3، سيلاحظ المستخدمون ظهور خيار جديد باسم "حالتي في "واتساب" Status كلما حاولوا مشاركة صورة أو أي وسائط أخرى عبر قائمة المشاركة في أندرويد.وعند النقر على هذا الخيار، سيتم فتح الوسائط المحددة على الفور داخل محرر الحالات" في واتساب، حيث يمكنك تعديل الصورة أو مقطع الفيديو بإضافة النصوص والرموز التعبيرية والملصقات وغيرها، قبل نشرها بلمسة زر واحدة.وتتوفر هذه الميزة الجديدة حاليًا لبعض مستخدمي النسخة التجريبية على نظام أندرويد عبر برنامج Google Play Beta ومن المتوقع أن تشق طريقها إلى جميع المستخدمين عبر إصدار مستقر في الفترةالقادمة.