هل يخفي سرطان الميلانوما نفسه في الجلد السليم.. اليكم الاجابة

وقال إن بعض أخطر أنواع سرطان الجلد قد لا تبدو مثل الشامات أو النمش المعتاد، وقد تظهر على هيئة نتوءات حمراء غير مثيرة للريبة.وقال الدكتور جون أوبراين، الطبيب العام المتخصص في سرطان الجلد: "ليس كل سرطان ميلانوما بنيا أو أسود اللون كما يعتقد الكثيرون، بعض الأنواع تكون حمراء أو وردية أو بلون الجلد الطبيعي، لكنها سريعة النمو وقاتلة".في الفيديو، الذي شاهده أكثر من 106 ألف شخص عبر " "، عرض الدكتور أوبراين حالة لرجل جاء إلى العيادة بسبب نتوء أحمر صغير ظهر على ذراعه وكبر بسرعة.كان الورم يبلغ حوالي 4 ملم، وظهر بارزا، صلبا ومتزايد الحجم، ليتبين لاحقا أنه ميلانوما عقدية، وهو النوع الثاني الأكثر شيوعًا من سرطان الجلد.وقال الطبيب إن هذا النوع من الميلانوما ينمو بسرعة داخل طبقات الجلد العميقة، ويسبب أعلى معدل وفيات بين أنواع سرطان الجلد، إذا لم يتم اكتشافه مبكرا.خلال الفحص، استخدم الدكتور عدسة مكبرة أظهرت شبكة وعائية غير طبيعية وبقعا بيضاء على سطح النتوء، وهي علامات تدل على الإصابة بسرطان الجلد.ويُعد الميلانوما العقدي خطرا بشكل خاص لأنه لا يتبع القواعد الكلاسيكية لتحذير الإصابة بسرطان الجلد، مثل: التناسق في الشكل، حدود الشامة، اللون المتغير، القطر، والتطور في الشكل أو الحجم.وتُعرف هذه القواعد اختصارا بـ"ABCDE"، وتُستخدم عالميا لرصد الميلانوما. لكن الدكتور أوبراين شدد على أن غياب هذه العلامات لا يعني بالضرورة أن النتوء آمن.يتزامن هذا التحذير مع إعلان هيئة الخدمات الصحية البريطانية عن قرب طرح لقاح ثوري لمرضى الميلانوما، يعمل بدون إبرة ويُصمم خصيصا لكل مريض بهدف تقليل فرص عودة الورم السرطاني.ويعمل اللقاح عن طريق تحفيز الجهاز للتعرف على البروتينات الخاصة بأورام الميلانوما ومهاجمتها، ما يزيد من فرص الشفاء. ويُتوقع أن يُحدث هذا التطور طفرة في طريقة التعامل مع أكثر أنواع سرطان الجلد فتكا.وبحسب مؤسسة البريطانية، يُتوقع ارتفاع عدد حالات الميلانوما في إلى أكثر من 26,500 حالة سنويا بحلول 2040، مع ارتفاع سريع في معدلات الإصابة مقارنة بأي نوع آخر من السرطان.ويعود السبب الرئيسي لمعظم حالات سرطان الجلد إلى أشعة الشمس فوق البنفسجية أو التعرض لأجهزة التسمير، لذا تنصح بتجنب الشمس بين 11 صباحا و3 عصرا، ارتداء ملابس تغطي الذراعين والساقين، استخدام واقي ، فحص الشامات بانتظام كل بضعة أشهر.