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علاجات منزلية بسيطة لحصوات الكلى
منوعات
2025-07-12 | 12:35
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
162 شوهد
تعتبر حصوات الكلى حالة طبية شائعة تؤثر على واحد من كل عشرة أشخاص في مرحلةٍ ما من حياتهم.
وتتشكل هذه الحصوات نتيجة تراكم مواد كيميائية معينة في البول.
وهناك أربعة أنواع من حصوات الكلى: أكسالات الكالسيوم، وحمض اليوريك، والستروفيت، والسيستين.
ووفقاً لهيئة
الخدمات الصحية الوطنية
في
بريطانيا
، تُساهم بعض الحالات الطبية، بما في ذلك قلة شرب السوائل، في تكوّن حصوات الكلى.
ومع ذلك، توضح هيئة الخدمات الصحية أن "معظم حصوات الكلى صغيرة الحجم بحيث تخرج مع البول، ويمكن علاجها في المنزل على الأرجح".
وإليك بعض العلاجات المنزلية التي يمكنك تجربتها:
شرب الماء: تُشير العديد من الدراسات إلى أن خط الدفاع الأول لتمرير حصوات الكلى أو الوقاية منها هو شرب الكثير من السوائل.
قد يشمل ذلك شرب الماء العادي، أو ماء جوز الهند، أو الشاي المُنكّه بالأعشاب الذي يُخفف تركيز المعادن.
الحمضيات: يُمكن لتناول الفواكه التي تحتوي على الحمضيات، مثل الليمون، أن يُفتّت حصوات الكلى الصغيرة.
خل التفاح: اشرب كوباً من خل التفاح يومياً لإذابة حصوات أكسالات الكالسيوم في كليتَيك. ويعمل هذا المُكوّن كالسحر بفضل حمض الأسكوربيك الموجود في الحمضيات.
الشاي: تُعدّ أنواع الشاي العشبية عموماً
لطيفة
على المعدة، ولها فوائد صحية عديدة. ومع ذلك، فإن شاي ذيل
الحصان
، على وجه الخصوص، يتميز بخصائص تُحفّز تدفق البول مع تقليل تكوّن البلورات.
مرق الفاصولياء: يعتبر ذلك علاجاً تقليدياً لتمرير حصوات الكلى أو الوقاية منها. ويُعتقد أن مرق الفاصولياء يُبطّئ تكوّن الحصوات ويُسهّل مرورها.
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