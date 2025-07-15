في حالة نادرة.. اختفاء ظل الكعبة

وتحدث هذه الظاهرة الطبيعية مرتين سنويا عندما تمر الشمس ظاهريا فوق خط عرض المكرمة، وتُعد فرصة مهمة لتحديد اتجاه القبلة بدقة في الدول التي تكون فيها الشمس ظاهرة في السماء خلال لحظة التعامد.وتعد هذه الظاهرة دقيقة وفريدة تربط الأرض بالسماء، وتُذكر بعظمة الموقع الجغرافي للبيت الحرام.