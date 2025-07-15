علي بابا يهدد عرش ChatGPT

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
سواليف أم إبراهيم
من
10:25 AM
الى
10:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
سوريا.. بيان عسكري بشأن أحداث السويداء
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-533518-638881768333928507.jpg
علي بابا يهدد عرش ChatGPT
منوعات
2025-07-15 | 07:46
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
27 شوهد
السومرية نيوز
– منوعات
أطلقت شركة مون شوت، المدعومة من علي
بابا
، نموذج
الذكاء الاصطناعي
Kimi K2 مفتوح المصدر ومنخفض التكلفة ومتعدد اللغات، وهو نهج لم تتبعه سوى قلة من شركات التكنولوجيا العملاقة، باستثناء "ميتا" و"غوغل".
جاء ذلك، بعدما أعلن سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI المالكة لـ ChatGPT، في وقت سابق عن تأجيل إطلاق أول نموذج مفتوح المصدر للشركة إلى أجل غير مسمى؛ بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.
نقاط القوة
وتتمثل إحدى نقاط قوة Kimi K2 في كتابة أكواد حاسوبية للتطبيقات، وهو مجال ترى فيه الشركات إمكانية لتقليص أو استبدال الموظفين بالذكاء الاصطناعي التوليدي.
وفي إعلانها عن النموذج الجديد على منصات التواصل الاجتماعي، أكدت شركة مون شوت أن Kimi K2 تفوق على منافسيه مثل ChatGPT 4 في عدة معايير، وأن أداءه العام أفضل من أي نموذج موجود حاليًّا.
وإلى جانب قدراته العالية، يتميز Kimi K2 بتكاليف أقل، مما يجعله جذابًا لعمليات النشر واسعة النطاق أو التي تتطلب ميزانية محدودة. ويتوفر نموذج Kimi K2 مجانًا عبر تطبيق Kimi وواجهة المتصفح، على عكس ChatGPT الذي يفرض اشتراكات شهرية على أحدث نماذج
الذكاء الاصطناعي
.
يُذكر أن Kimi K2 ليس روبوت دردشة كامل، بل هو أشبه بواجهة بحث مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لكنه يعمل بشكل جيد وليس له حدود استخدام، مع ذلك يحتاج Kimi K2 إلى أجهزة قوية لكي يعمل بشكل صحيح، إذ إن النموذج الكامل كبير جدًّا للإعدادات العادية، ويعتبر غير عملي لمعظم المستخدمين إلا إذا كنت تستخدم
وحدات
معالجة رسومات متعددة أو كمبيوتر قوي.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
Bitchat.. تطبيق دردشة جديد بدون إنترنت يهدد عرش واتساب!
03:54 | 2025-07-10
نموذج ChatGPT الجديد يتمرد على أوامر البشر!
06:02 | 2025-05-27
لمنافسة ChatGPT.. ميتا تطلق تطبيق ذكاء اصطناعي مستقلاً
12:29 | 2025-04-29
ChatGPT يُقدّم نسخة "خفيفة" من Deep Research لجميع المستخدمين
08:53 | 2025-04-29
علي
بابا
الذكاء الاصطناعي
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
التنف
الجدي
وحدات
السوم
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
مواقع التواصل تضج بخبر وفاة كاظم الساهر.. مصدر مقرّب يرد على الشائعات
فن وثقافة
54.6%
06:05 | 2025-07-14
مواقع التواصل تضج بخبر وفاة كاظم الساهر.. مصدر مقرّب يرد على الشائعات
06:05 | 2025-07-14
شاب عراقي ُيمنح أعلى أوسمة القيادة من ملك السويد.. ما قصة مهيب لفته؟ (صور)
محليات
16.49%
05:34 | 2025-07-14
شاب عراقي ُيمنح أعلى أوسمة القيادة من ملك السويد.. ما قصة مهيب لفته؟ (صور)
05:34 | 2025-07-14
اجواء شتوية شمالا وغليان جنوبا.. العراق يتجاوز الـ50 مئوية
محليات
16.28%
02:29 | 2025-07-14
اجواء شتوية شمالا وغليان جنوبا.. العراق يتجاوز الـ50 مئوية
02:29 | 2025-07-14
العراق يقرر وضع "مواصفات إلزامية" لاستيراد السيارات
عالم السيارات
12.63%
05:18 | 2025-07-14
العراق يقرر وضع "مواصفات إلزامية" لاستيراد السيارات
05:18 | 2025-07-14
المزيد
أحدث الحلقات
كان يا مكان
الأمل بعد الألم.. رحلةٌ طويلة من العناء! - الحلقة ٥ | الموسم 3
08:00 | 2025-07-15
كان يا مكان
الأمل بعد الألم.. رحلةٌ طويلة من العناء! - الحلقة ٥ | الموسم 3
08:00 | 2025-07-15
ناس وناس
الكمالية بغداد - الحلقة ٧١ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-15
ناس وناس
الكمالية بغداد - الحلقة ٧١ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-15
من الأخير
السلامة العقلية تغرق مجلس المشهداني بالأسى - من الأخير م٢ - حلقة ٣١ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-14
من الأخير
السلامة العقلية تغرق مجلس المشهداني بالأسى - من الأخير م٢ - حلقة ٣١ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-14
العراق في دقيقة
14-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-14
العراق في دقيقة
14-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-14
Live Talk
الطلاق في العراق ظاهرة متفاقمة وأبعاد اجتماعية مقلقة - الحلقة ٧٢ | 2025
10:30 | 2025-07-14
Live Talk
الطلاق في العراق ظاهرة متفاقمة وأبعاد اجتماعية مقلقة - الحلقة ٧٢ | 2025
10:30 | 2025-07-14
خط أحمر
اغتصــ .اب وقــ .تل متسولة على يد 3 شبان - الحلقة ١١ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-13
خط أحمر
اغتصــ .اب وقــ .تل متسولة على يد 3 شبان - الحلقة ١١ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-13
عشرين
البرلمان وتحديات التشريع.. الحــ.شد وفيتو التمرير - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-07-12
عشرين
البرلمان وتحديات التشريع.. الحــ.شد وفيتو التمرير - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-07-12
رحال
كربلاء المصغرة... رحال بقضاء العزيزية في واسط - الحلقة ١٠ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-12
رحال
كربلاء المصغرة... رحال بقضاء العزيزية في واسط - الحلقة ١٠ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-12
Biotic
شنو راح يصير بجسمك إذا توقفت عن تناول السكر؟ - الحلقة ١٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-11
Biotic
شنو راح يصير بجسمك إذا توقفت عن تناول السكر؟ - الحلقة ١٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-11
الأكثر مشاهدة
كان يا مكان
الأمل بعد الألم.. رحلةٌ طويلة من العناء! - الحلقة ٥ | الموسم 3
08:00 | 2025-07-15
كان يا مكان
الأمل بعد الألم.. رحلةٌ طويلة من العناء! - الحلقة ٥ | الموسم 3
08:00 | 2025-07-15
ناس وناس
الكمالية بغداد - الحلقة ٧١ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-15
ناس وناس
الكمالية بغداد - الحلقة ٧١ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-15
من الأخير
السلامة العقلية تغرق مجلس المشهداني بالأسى - من الأخير م٢ - حلقة ٣١ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-14
من الأخير
السلامة العقلية تغرق مجلس المشهداني بالأسى - من الأخير م٢ - حلقة ٣١ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-14
العراق في دقيقة
14-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-14
العراق في دقيقة
14-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-14
Live Talk
الطلاق في العراق ظاهرة متفاقمة وأبعاد اجتماعية مقلقة - الحلقة ٧٢ | 2025
10:30 | 2025-07-14
Live Talk
الطلاق في العراق ظاهرة متفاقمة وأبعاد اجتماعية مقلقة - الحلقة ٧٢ | 2025
10:30 | 2025-07-14
خط أحمر
اغتصــ .اب وقــ .تل متسولة على يد 3 شبان - الحلقة ١١ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-13
خط أحمر
اغتصــ .اب وقــ .تل متسولة على يد 3 شبان - الحلقة ١١ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-13
عشرين
البرلمان وتحديات التشريع.. الحــ.شد وفيتو التمرير - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-07-12
عشرين
البرلمان وتحديات التشريع.. الحــ.شد وفيتو التمرير - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:30 | 2025-07-12
رحال
كربلاء المصغرة... رحال بقضاء العزيزية في واسط - الحلقة ١٠ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-12
رحال
كربلاء المصغرة... رحال بقضاء العزيزية في واسط - الحلقة ١٠ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-12
Biotic
شنو راح يصير بجسمك إذا توقفت عن تناول السكر؟ - الحلقة ١٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-11
Biotic
شنو راح يصير بجسمك إذا توقفت عن تناول السكر؟ - الحلقة ١٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-11
اخترنا لك
"شاهد" و"المنصة" تعلنان عن شراكة رسمية لتوسيع خدمات الترفيه في العراق
07:39 | 2025-07-15
في حالة نادرة.. اختفاء ظل الكعبة
02:45 | 2025-07-15
النوم الزائد قد يكون علامة خطر.. تعرّف على أضراره على صحتك
12:35 | 2025-07-14
زوجان مخموران يدفعا طائرة للهبوط اضطرارياً في المكسيك
11:19 | 2025-07-14
دراسة: عصير الفاكهة الطبيعي يقلل خطر الإصابة بالسكر
10:46 | 2025-07-14
بالتعاون بين بغداد وميونخ.. اكتشاف "أنشودة بابل القومية" باستخدام الذكاء الاصطناعي
08:16 | 2025-07-14
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.