أب يتزوج خطيبة ابنه ويهرب بمدخرات العائلة

في حادثة غريبة، فرّ رجل هندي خمسيني مع الفتاة التي كان من المفترض أن تصبح زوجة لابنه، ما أثار ضجة في قرية رامبور بولاية أوتار براديش.







وتبين أن شاكيل كان يزور خطيبة ابنه بشكل متكرر تحت ذريعة التحضير للزفاف، مما أثار شكوك زوجته. وعندما واجهته بالأمر، رد عليها بالإساءة اللفظية والجسدية. كما اكتشف الابن لاحقا رسائل نصية مثيرة للشك بين والده وخطيبته، ما دفعه لإلغاء حفل الزفاف. وصدم شاكيل البالغ من العمر 55 عاما، وهو أب لستة أبناء، عائلته عندما هرب مع خطيبة ابنه البالغ من العمر 17 عاما، بعدما كان هو نفسه من أصر على إتمام هذا الزواج رغم معارضة زوجته لشبانة التي كانت تشتكي من صغر سن ابنهما والأعباء المالية.وتبين أن شاكيل كان يزور خطيبة ابنه بشكل متكرر تحت ذريعة التحضير للزفاف، مما أثار شكوك زوجته. وعندما واجهته بالأمر، رد عليها بالإساءة اللفظية والجسدية. كما اكتشف الابن لاحقا رسائل نصية مثيرة للشك بين والده وخطيبته، ما دفعه لإلغاء حفل الزفاف.

لكن الصدمة الكبرى حدثت عندما اتصل الأب من ليعلن لعائلته أنه تزوج من خطيبة ابنه، دون أن يخبرهم أنه أخذ معه مدخرات العائلة التي تزيد عن 200 ألف روبية (2400 دولار) بالإضافة إلى مجوهرات العائلة.



وعلقت الزوجة لشبانة بحزن: "الشابة التي كان من المفترض أن تكون زوجة ابني.. أصبحت الآن زوجة زوجي".



ورغم أن عقوبة السرقة في الهند قد تصل لثلاث سنوات سجن، إلا أن الشرطة المحلية أكدت عدم تلقي أي شكوى رسمية ضد الأب، مما يحول دون اتخاذ أي إجراء قانوني ضده.