ميتا تطلق ميزة "تخيلني" الخاصة بالصور

جاء ذلك بعد أن قدم ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، لمحة عن هذه الميزة من خلال نشر مقطع فيديو يوضح كيفية عملها.ويمكن للمستخدمين استخدام ميزة "Imagine Me" ضمن نوافذ الدردشة على واتساب، وفيسبوك ماسنجر، وإنستغرام، من خلال بدء محادثة مع وسم @Meta AI على جميع هذه المنصات، سواءً في الدردشات الفردية أو الجماعية، وإرسال رسائل تبدأ بـ "Imagine Me".ولمساعدة ميتا AI في إنشاء صور أكثر دقة وتخصيصًا، سيُطلب من المستخدمين تقديم ثلاث صور شخصية تُظهر الزوايا الأمامية واليسرى واليمنى لوجوههم. وسيستخدم ميتا AI هذه الصور مع رسالة المستخدم النصية لإنشاء صور فريدة.وعلى سبيل المثال يمكنك طلب أن يتخيلك كرجل عصابات من التسعينيات تحتسي قهوتك على الشاطئ، وفي ثوانٍ معدودة، سينشئ صورة مخصصة. وإذا لم يكن المستخدمون راضين عن صورهم المولّدة بالذكاء الاصطناعي، فسيكون لديهم خيار تعديلها أو إعادة إنشائها أو حذفها. كما يمكنهم إعادة التقاط الصور، وإدارة تفضيلاتهم، أو تعطيل الميزة.يذكر أنه حاليًا، سيتم إضافة علامة مائية على الصور المُنشأة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ Meta تقول "Imagined with AI". أما بالنسبة للصور الأخرى المولّدة بالذكاء الاصطناعي، فمن المرجح أن يكتشفها ميتا ويضيف إليها علامة، وفقًا لسياسة الشركة المحدثة.