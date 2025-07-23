5 فواكه مجفّفة دواء في غذاء .. ما هي؟

في عالم يتّجه نحو الوجبات السريعة والأطعمة المصنعة، تبرز الفواكه المجففة كخيار صحي وغني بالعناصر الغذائية.



لكن، ما هي أفضل الأنواع؟ وكيف يُمكنك الاستفادة منها دون الإفراط في تناولها؟



الفواكه المجففة ليست مجرد وجبة خفيفة لذيذة، بل هي صيدلية طبيعية تُقدّم لكَ الفيتامينات والمعادن والطاقة. وفيما يلي إليك أهمّ الفواكه المجفّفة الّتي يُمكنكَ تناولها و ادراجها في نظامك الغذائي اليومي.

1- الجوز: غذاء العقل والقلب



يُعرف بـ"غذاء الدماغ" كونه يحتوي على أوميغا 3 الذي يقوّي الذاكرة ويحسّن الوظائف الإدراكية، كما أنّه مفيد لصحة القلب والأوعية الدموية.

2- اللّوز: كنز من فيتامين E والدهون الصحية



يمتاز اللّوز باحتوائه على فيتامين E الذي يحمي البشرة من الشيخوخة، ويساعد في الحفاظ على نضارتها. كما أنّه غني بالبروتين النباتي المفيد لبناء العضلات. يمتاز اللّوز باحتوائه على فيتامين E الذي يحمي البشرة من الشيخوخة، ويساعد في الحفاظ على نضارتها. كما أنّه غني بالبروتين النباتي المفيد لبناء العضلات.

3- التمر: طاقة سريعة وغني بالألياف



مصدر طبيعي للطاقة السريعة بفضل سكرياته الطبيعية، كما أنّه غني بالألياف التي تحسّن عملية الهضم وتقي من الإمساك. مصدر طبيعي للطاقة السريعة بفضل سكرياته الطبيعية، كما أنّه غني بالألياف التي تحسّن عملية الهضم وتقي من الإمساك.

4- الفستق: لصحة الجهاز الهضمي



يحتوي على مزيج رائع من البروتين والألياف والدهون الصحية، ممّا يجعله وجبة خفيفة مثالية للتحكم في الشهية وتحسين الهضم. يحتوي على مزيج رائع من البروتين والألياف والدهون الصحية، ممّا يجعله وجبة خفيفة مثالية للتحكم في الشهية وتحسين الهضم.



5- التوت المجفف: دفاع طبيعي للدماغ