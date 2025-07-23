تحذير للمسافرين.. عدوى قاتلة قد تُصيبكم داخل الطائرة

حذرت مضيفة طيران الركاب من ارتداء السراويل القصيرة (Shorts) أثناء ركوب الطائرة، وقالت إن ذلك يزيد من خطر الإصابة بـ"عدوى خطيرة".



وشاركت المضيفة شير كيلو مقطع فيديو على حسابها على " "، وأوصت الركاب بتفادي ارتداء السراويل القصيرة، داعية إلى ضرورة حظرها.

وذكرت أن مقاعد الطائرة تكون شديدة الاتساخ، وارتداء سروال قصيرة قد يؤدي إلى الإصابة بعدوى "المكورات العنقودية".



تحدُث عدوى المكورات العنقودية بسبب بكتيريا المكورة العنقودية. وهذه الأنواع من البكتيريا تظهر عادةً على الجلد أو داخل الأنف لدى كثير من الأصحاء. ولا تسبب في أغلب الأحيان أي مشكلات، أو أنها تؤدي إلى حالات عدوى جلدية بسيطة نسبيًا.



رغم ذلك، قد تصبح حالات عدوى المكورات العنقودية مهددة للحياة إذا أصابت البكتيريا الأعضاء الداخلية للجسم، أو دخلت إلى مجرى الدم أو المفاصل أو العظام أو الرئتين أو القلب. ويتزايد عدد الأصحاء الذين يتعرضون للإصابة بحالات عدوى المكورات العنقودية المهددة للحياة.



وقالت المضيفة: "أنا أؤمن بشدة بعدم ارتداء الشورتات أبدا، غير مسموح لكم بارتدائها، آسفة، إنها مقززة. جلدك يلامس المقعد، وهذا مقرف وقذر، وستصاب بعدوى".



وبدلا من ارتداء السراويل القصيرة، توصي شير بارتداء ملابس مريحة وعملية تغطي الجسم بالكامل.



وتنصح بارتداء السراويل الفضفاضة، والأحذية الرياضية، والقمصان البسيطة، أو الفساتين الطويلة لتفادي الإصابة بأي عدوى ولزيادة الراحة، خصوصا في الرحلات الطويلة.