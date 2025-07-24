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تحذير: الغسالة لا تقتل كل الجراثيم... هل تنظف ملابسك فعلاً؟
منوعات
2025-07-24 | 05:41
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
108 شوهد
يعتقد البعض أن تنظيف ملابسهم بسيط كوضعها في الغسالة، لكن بحسب ما نشرته "ديلي ميل" البريطانية يمكن أن تكون الطريقة خاطئة ولا يتم قتل البكتيريا الكامنة في الألياف.
جراثيم مجهرية
كان دكتور
كريس
فان تولكين، 46 عامًا، ضيفًا على برنامج "
بي بي سي
مورنينغ لايف"، عندما حذر من أن البعض يرتدون على الأرجح ملابس مليئة بالجراثيم المجهرية.
وأوضح أن درجة الحرارة أساسية عندما يتعلق الأمر بالقضاء على الجراثيم، لكن الحرارة العالية ليست دائمًا أفضل عندما يتعلق الأمر بخزانات الملابس.
90 درجة مئوية
قال دكتور فان تولكين - المعروف بموقفه المتشدد من الأنظمة الغذائية الحديثة ومؤلف كتاب Ultra Processed People الأكثر مبيعًا - إنه على الرغم من أن الغسالة العادية يمكن أن تصل إلى درجات حرارة 90 درجة، إلا أنها غير مناسبة لمعظم الأحمال، وترفع فواتير الطاقة.
وأضاف أن "درجة الحرارة هذه ستقتل كل شيء. إنها تكاد تغلي"، مشيرًا إلى أنه "أمرٌ سيئ للملابس". وأوضح أنه إذا اعتقد البعض أن ملابسهم متسخةٌ للغاية لدرجة أنها تحتاج إلى غسلٍ ساخنٍ للغاية، فربما يتعين عليهم "شراء ملابس جديدةٍ في تلك المرحلة".
نصيحة
الصحة
العالمية
ثم أضاف دكتور فان تولكين قائلًا إنه إذا كان الشخص أو أحد أفراد الأسرة مريضًا، فإن الغسيل على درجة حرارة 60 درجة مائوية ضروريٌّ لقتل الجراثيم المسؤولة، مرددًا بذلك النصيحة الرسمية التي تقدمها
منظمة الصحة
العالمية.
وقال: "سيتم قتل بعض الحشرات، وهذا يمكن أن يكون جيدًا جدًا.
لذا، إذا كان الشخص يعاني من عدوى تنتشر في منزله، على وجه الخصوص، فربما يتعين عليه التفكير في الاستعانة في منظف مطهر مضاد للفيروسات.
عدم جدوى 40 درجة
ولكن عندما يتعلق الأمر بالغسيل اليومي، شرح دكتور فان تولكين أن ضبط الغسالة على درجة حرارة 40 درجة مئوية، عديم الجدوى لأنها تعتبر "باردة جدًا بحيث لا تقتل أي شيء". وبالتالي هو يرى أنه يمكن الالتزام إما باستخدام درجة حرارة حارة أو باردة، بمعنى أن الضبط على 30 درجة، يكون أرخص بكثير، طالما أنه ليس هناك حاجة لقتل جراثيم أو بكتيريا.
الملابس الرياضية
ثم قال دكتور فان تولكين إنه يختار شخصيًا درجة حرارة أقل - 20 درجة مئوية باردة نسبيًا - إلا إذا كان ينظف ملابسه الرياضية، مؤكدًا على ضرورة الحرص على استخدام منظف مصمم للاستخدام في درجات حرارة منخفضة، وبالطبع لابد من الالتزام بنظام صارم للغاية بشأن نظافة غسالة الملابس نفسها، موضحًا أنه أمر يغفل عنه الكثيرون.
تنظيف الغسالة نفسها
أوضح دكتور فان تولكين أنه يجب تنظيف حوض الغسالة ميكانيكيًا، وبقطعة قماش فقط مع المسح بالخل. أما إذا كانت الغسالة مزودة بدورة تنظيف تعمل على درجة حرارة عالية، فينبغي اتباع تعليمات الشركة المصنعة، ثم يتم تهوية الغسالة."
وأضاف أن من القواعد الأساسية الجيدة لتنظيف الغسالة إفراغ الفلتر كل ثلاثة إلى ستة أشهر، وتنظيف درج المنظف شهريًا، وتنظيف مانع تسرب الباب المطاطي كل أسبوع، وترك الباب مفتوحًا عندما لا تكون الغسالة قيد الاستخدام.
واختتم دكتور فان تولكين قائلًا إن الغسالة المتسخة يمكن أن تتسبب في ظهور رائحة عفن كريهة على الملابس، خاصةً إذا تُركت الملابس الرطبة في حوض الغسالة لفترات طويلة.
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