ناشطة أمريكية تكرر اتهامها لبريجيت ماكرون: "ولدت رجلاً وستموتين رجلاً".. فيديو

وتأتي تصريحاتها بعد أن قدم وزوجته دعوى قضائية أمام القضاء الأمريكي، اتهما فيها المؤثرة بالتشهير.وقالت أوينز في مقطع فيديو علقت فيه على القضية: "ثقوا بي، أنا مستعدة لهذه المعركة. وسيتم فضح كل المرضى. هل فهمتم؟ كل شيء سيظهر إلى العلن، فلنبدأ".وأضافت: "ما أقوله هو أنك ولدت رجلا، وستموتين رجلا".وأكدت أوينز أن الرئيس الأمريكي اتصل بها، وأبلغها بأن الرئيس الفرنسي طلب منه أن "يأمرني بالكف عن الحديث عن عضو زوجته الذكري".وقد أفيد في وقت سابق أن عائلة ماكرون تقدمت بدعوى مؤلفة من 218 صفحة في ولاية . وذكر الزوجان في الوثيقة أن أوينز قامت بنشر معلومات كاذبة عن عمد، واختلقت ما وصفاه بـ"الخيالات الغريبة والتشهيرية وغير المعقولة".وأشارا إلى أنهما تعرضا لضرر بالغ في سمعتهما، واضطرا إلى إنفاق مبالغ مالية كبيرة في محاولة لتصحيح هذه المعلومات المضللة.وفي مارس الماضي، نشرت أوينز فيديو على منصة "إكس" تحت عنوان "هل سيدة الأولى رجل؟"، وقالت إن هذه "أكبر فضيحة في التاريخ السياسي".ومنذ ذلك الحين، أنتجت أوينز العديد من مقاطع الفيديو عن لحوالي 4.5 مليون مشترك على " "، بما في ذلك سلسلة من عدة أجزاء بعنوان "أن تصبح بريجيت".