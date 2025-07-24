مسؤول أممي سابق يكشف عن سلاح مستقبلي: صراصير قاتلة

وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت في وقت سابق، نقلا عن ستيفان فيلهلم، الرئيس التنفيذي لشركة Swarm Biotics، أن الشركة الألمانية تعمل على تصميم صراصير آلية مزوّدة بحقائب ظهر مصغّرة، تسمح بجمع البيانات في الوقت الفعلي باستخدام صغيرة.ومن المفترض أن تساعد المحفزات الكهربائية في تمكين المشغلين من التحكم عن بُعد في حركة هذه الحشرات.ويكمن الهدف من هذه التقنية في جمع معلومات استخباراتية في بيئات معادية، مثل تحديد مواقع العدو.ويقول الخبير : "من الناحية النظرية، قد تظهر مثل هذه الصراصير بالفعل، فهي كائنات بدائية للغاية، ومن الأسهل، إن صحّ التعبير، إخضاعها لأي مشغّل. ويمكن استخدامها في أي مكان، لأنها قادرة على التسلل عبر أي شق أو دخول أي ، وفي الوقت ذاته تسجيل الفيديو. قد يبدو هذا الآن ضربا من الخيال العلمي، لكنني أعتقد أن العالم سيصل إلى هذا المستوى بحلول منتصف هذا ".ويتابع نيكولين: "التحدي الحالي يكمن في أن تصنيع مثل هذه الحشرات لا يزال صعبا، بسبب نقص الأجهزة والمعدات الدقيقة التي يجب أن تكون بكثير من المستخدمة حاليا، إذ إن الصرصور لا يمكنه حمل سوى حمولة صغيرة للغاية".