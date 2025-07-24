وفاة أسطورة المصارعة هالك هوجان

وأكدت صحيفة "ذا صن" أنه تم العثور على هوجان، ميتًا في منزله في كليرواتر بولاية فلوريدا صباح اليوم الخميس.ويعد الأمريكي هولك هوجان أحد أشهر الوجوه في عالم المصارعة المحترفة.وصعد نجم هوجان في ثمانينيات وتسعينيات الماضي، وكان له دورٌ محوري في انتشار اتحاد WWE حول العالم بشخصيته الفريدة وجاذبيته وجماهيريته الواسعة.