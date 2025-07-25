"كيا" تسترجع 80 ألف سيارة مباعة من الأسواق

وأشار بيان صادر عن الوكالة للمقاييس والمعايير الفنية (Rosstandart) إلى أن حملة الاستدعاء ستطال 79884 سيارة Sportage كانت قد صنعت في مصانع في سولفاكيا في الفترة ما بين عامي 2010 و2015،، وبيعت في الأسواق الروسية في هذه الفترة.ونوه البيان إلى أن الاستدعاء تم بعد اكتشاف مشكلات في وحدة "HECU" الموجودة في السيارات المذكورة، ليتم استبدال هذه الوحدة فيها، وستجرى أعمال الصيانة على نفقة شركة كيا.ويمكن لمالك السيارة أن يعرف فيما إذا كانت سيارته من الفئة التي تم استدعاؤها من خلال مقارنة رمز "VIN" الخاص بها مع قائمة الرموز الموجودة في بيان الاستدعاء الذي نشره وكلاء كيا في ووكالة (Rosstandart).تجدر الإشارة إلى أن كيا كانت قد استدعت العام الماضي 29.1 ألف سيارة Sportage في روسيا، بسبب عيب تقني كان من المحتمل أن يتسبب بنشوب حريق في حجرة المحرك في تلك المركبات، وشملت الحملة سيارات تم صنعها ما بين عامي 2014 و2016.