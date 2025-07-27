أبرز 4 تغييرات في إصدار "iOS 26" المقبل

ويتوافق إصدار "iOS 26"، المقرر إطلاقه رسميًا في الخريف، مع هواتف آيفون 11 فما أحدث.إليك دليل بالتغييرات الكبيرة التي ستأتي مع "iOS 26"، بحسب تقرير لصحيفة ، اطلعت عليه "العربية Buisness"."الزجاج السائل"ستكتسب واجهة نظام "iOS" التي اعتاد عليها المستخدمون لسنوات تصميمًا زجاجيًا لامعًا وشفافًا يُعرف باسم "الزجاج السائل"، وهذه خاصية لا يمكن تعطيلها تمامًا.ولن يقتصر هذا التصميم الشفاف اللامع كالزجاج على أيقونات التطبيقات فقط، بل يشمل الإشعارات، وأشرطة القوائم، والأزرار، وعناصر تحكم التطبيقات، والعديد من عناصر الواجهة الأخرى التي بدت متشابهة إلى حد كبير لسنوات.وفي حين يبدو هذا الأسلوب البصري الجديد مذهلًا، فحتى الآن لا تزال هناك حاجة للكثير من الضبط والتحسينات الدقيقة، إذ هناك حالات يصعب فيها رؤية بعض عناصر التحكم والأيقونات لأنها شفافة بشكل زائد.تطبيق الهاتفسيضم تحديث "iOS 26" المقبل بعض الميزات المهمة والمفيدة لمستخدمي آيفون في تطبيق الهاتف.وستضيف "أبل" للتطبيق ميزة ستجنب المستخدم اضطراره للرد على المكالمات الواردة من أرقام مجهولة مع عدم تفويت المهم منها.وستسأل هذه الميزة المتصل من رقم مجهول حول اسمه والغرض من المكالمة قبل أن يرن هاتف المستخدم.وسيأتي تطبيق الهاتف أيضًا مع ميزة ذكية أخرى يمكن للمستخدم تفعليها عند وضعه على الانتظار أثناء المكالمة. وستقوم هذه الميزة بإعلام المستخدم عند انتهاء فترة الانتظار، حيث سيرن هاتفه مجددًا عندما يلتقط صوتًا.ميزات متنوعة من "Apple Intelligence"سيتضمن هذا التحديث مجموعة من الأدوات الجديدة والمُحدثة المدعومة بتقنية من "أبل" المعروفة باسم "Apple Intelligence".وتشمل هذه الميزات الجديدة إمكانية تفعيل الترجمة الفورية لمكالمات " "، مع العلم أن ظهور هذه الترجمات قد يستغرق بعض الوقت.أما الميزة الأبرز فهي أداة ترجمة للمكالمات الهاتفية، حيث سيسمع المستخدم صوتًا آليًا يُترجم ما يقوله الطرف الآخر باللغة ، والعكس كذلك.لكن حتى الآن بالنسبة للمكالمة الصوتية، يمكن لإصدار "iOS 26" ترجمة الفرنسية والألمانية والبرتغالية والإسبانية فقط إلى الإنجليزية. وفي المحادثات التي تتم عبر الرسائل النصية، يُمكن لتطبيق الرسائل أيضًا ترجمة الإيطالية واليابانية والكورية والصينية.إضافة إلى هذا، لن يقتصر دور ميزة "Visual Intelligence" في "iOS 26" على إخبار المستخدم بما يظهر أمام الكاميرا، بل سيُتيح التقاط لقطة شاشة الآن معاينةً كاملةً للشاشة، حيث يُمكن للمستخدم سؤال "شات جي بي تي" عن محتوى الصورة، أو البحث في "غوغل" عن عناصر في أجزاء مُحددة منها، أو انتظار اقتراحات "Apple Intelligence" مثل إضافة تواريخ فعاليات إلى التقويم.الكاميراخضع تطبيق الكاميرا في تحديث "iOS 26" إلى تجديد جذري.وسيصبح العديد من أوضاع التسجيل -مثل " " أو "النمط المكاني"- مخفيةً افتراضيًا. ولن يكون المستخدم بحاجة لتخمين معاني بعض الأيقونات، إذ أن معظم إعدادات الكاميرا ستحمل تسميات واضحة.وستصبح الإعدادات عن بُعد أسهل بكثير، ومن المفترض أن يُساعد ذلك المستخدمين على تحسين صورهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم بشكل أسرع.وليس التصميم فقط هو ما يُحسّن من جودة الصور؛ بل سيُخبر آيفون المستخدم أيضًا متى تكون عدسات الهاتف متسخة وتحتاج إلى تنظيف جيد.وأضافت "أبل" بعض التحسينات المفيدة خصيصًا للمستخدمين المهتمين بإنشاء المحتوى، إذ أصبح بالإمكان استخدام ميكروفونات خارجية أثناء التسجيل، ويمكن لبعض إصدارات سماعات "إيربودز" أن تعمل كجهاز تحكم عن بُعد لالتقاط الصور أو الفيديو.