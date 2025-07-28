دراسة تحدد عدد الخطوات المثالية لصحة الانسان

وشملت الدراسة التي أجراها فريق بحثي بقيادة البروفيسورة ميلودي دينغ من العامة، تحليل بيانات من 57 دراسة أجريت بين عامي 2014 و2025 في أكثر من عشر دول، بما في ذلك والولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان.وتوصلت النتائج إلى أن المشي 7000 خطوة يوميا يقلل خطر الوفاة بنسبة 47%، وهي نسبة مماثلة تقريبا لفوائد 10000 خطوة. كما انخفض خطر الإصابة بالخرف بنسبة 38% عند المشي 7000 خطوة، في حين انخفض خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني بنسبة 22% عند المشي 10000 خطوة.وأظهرت الدراسة أن كل زيادة في عدد الخطوات اليومية، حتى لو كانت صغيرة، ترتبط بتحسن . فقد لوحظت فوائد كبيرة عندما زاد الأشخاص متوسط خطواتهم اليومية من 2000 إلى ما بين 5000 و7000 خطوة.وتقول البروفيسورة دينغ: "الهدف البالغ 7000 خطوة يعتبر واقعيا أكثر للعديد من الأشخاص، خاصة لمن يجدون صعوبة في تحقيق 10000 خطوة يوميا". وتضيف: "حتى الزيادات الصغيرة في عدد الخطوات، مثل الانتقال من 2000 إلى 4000 خطوة يوميا، ترتبط بتحسن ملحوظ في الصحة".من جهتها، أشارت كاثرين أوين، المشاركة في البحث، إلى أن "الفوائد الإضافية التي تتحقق بعد تجاوز 7000 خطوة تصبح محدودة نسبيا لمعظم النتائج الصحية التي تمت دراستها". وهذا لا يعني التقليل من قيمة المشي أكثر، بل تقديم خيار أكثر مرونة يمكن أن يشجع عددا أكبر من الأشخاص على تحسين نشاطهم البدني.وتختتم البروفيسورة دينغ بالقول: "بحثنا يساعد على تحويل التركيز من الكمال إلى التقدم. حتى الزيادات الصغيرة في الحركة اليومية يمكن أن تؤدي إلى تحسينات صحية ذات معنى".