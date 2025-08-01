عروس تركية تنجو بأعجوبة من حادث مروّع بعد لحظات من الزفاف (فيديو)

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد نسي العريس، في لحظة من التوتر والانفعال، تفعيل فرامل اليد بعد أن ركن السيارة أمام القاعة بانتظار صعود العروس.وما إن استقلت العروس السيارة حتى بدأت بالتحرك بشكل مفاجئ ومن دون سائق، لتتجه بسرعة نحو جدار إسمنتي .وأصابت الواقعة الحضور بالصدمة، حيث دوّت الصرخات في المكان أثناء اندفاع السيارة، التي توقفت بعد اصطدامها بالحاجز. ولحسن الحظ، لم تكن هناك مركبات أخرى تمرّ في تلك اللحظة، ما حال دون وقوع أكبر.وأفادت التقارير بأن إحدى المدعوات كادت تُصاب، فيما لم تُسجل إصابات خطيرة، وتم نقل العروس إلى المستشفى لإجراء فحوصات احترازية.