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جوراب متسخ لمايكل جاكسون يباع بآلاف الدولارات

منوعات

2025-08-01 | 05:37
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
جوراب متسخ لمايكل جاكسون يباع بآلاف الدولارات
137 شوهد

السومرية نيوز – منوعات
بيع أحد الجوربين اللذين ارتداهما مايكل جاكسون خلال حفله في مدينة نيس الفرنسية، في 27 حزيران 1997، في مزاد علني.

وبيع الجورب، الذي قدرت قيمته في البداية بما يتراوح بين 3000 و4000 يورو (3400 و4500 دولار)، بمبلغ 7688 يورو (8822 دولارا) في دار مزادات بنيم.
وهذه القطعة "الأيقونية" البالية بعض الشيء، عثر عليها بعد الحفل قرب غرف تبديل الملابس الخاصة بملك البوب بمدينة نيس، بواسطة أحد الفنيين العاملين في الموقع، كما أوضحت أورور إيلي، مفوضة المزاد في دار المزادات Hôtel des ventes de Nîmes.
وكانت هذه القطعة مزينة بالكريستالات، متسخة قليلا، ومعلقة بإطار بعناية.
ووفقا لموقع Interencheres، لاحظ الجمهور هذا الجورب بشكل خاص خلال أداء ملك البوب لأغاني "Beat it Live" و"Billie Jean" في جولة HIStory World Tour التي شملت ليون وباريس في نفس العام.
إذ ارتدى مايكل جاكسون هذا الجورب أثناء أدائه رقصة "مون ووك" (Moonwalk) الشهيرة، التي قدمها مايكل جاكسون عام 1983.
وحتى اليوم، كان الجورب محفوظا لدى أحد فنيي المسرح الذين عملوا في جولة ملك البوب عام 1997.
حيث عثر عليه بالقرب من غرف الملابس أثناء تفكيك معدات الحفل الذي أقيم في ملعب "شارل إهرمان" في نيس.
ووضعه في إطار بجانب تصريح الدخول إلى الكواليس الخاص به آنذاك.
جدير بالذكر أن الجورب عرض سابقا للبيع في مزاد يوم 21 يوليو، لكن لم يجد مشتر. وأوضح أوليفييه فيرني، الخبير في دار المزادات، أن سبب عدم البيع كان نقصا في الدعاية، قائلا: "لم يكن هناك مشتر لأن جمهورنا المعتاد ليس جمهورا مهتما بتذكارات موسيقى البوب. وبعد ذلك، تواصل معنا بعض الهواة المهتمين، واحدا تلو الآخر... فقررنا إعادة عرضه مع إبلاغهم".
 

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