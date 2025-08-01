جون سينا يكشف سبب عدم رغبته في إنجاب أطفال

وتحدث جون في تصريحات لوسائل الإعلام حول عدم إنجابه الأطفال من زوجته الإيرانية الأصل شاي شريعت زاده قائلا: "نرغب في الاستمتاع بالحياة بشكل أكبر، وعدم تركيز انتباهنا فقط على الأطفال قررت أنا وزوجتي عدم إنجاب أطفال نريد الاستمتاع بحياتنا وإنجاب الأطفال سيشتت انتباهنا".وتابع: "لا بأس أن يرغب الناس في إنجاب أطفال لكنني وزوجتي لسنا مستعدين لتحمل هذه المسؤولية أريد أن أستمتع بحياتي وأكون سعيدا دون الحاجة إلى تربية الأطفال".وأتم قائلا: "لكل شخص الحق في اختيار ما يريده في الحياة، وبالنسبة لي إنه زواج سعيد من دون أطفال".وكان جون سينا قد أعلن سابقا عن اعتزامه الاعتزال في نهاية عام 2025، ما يعني أنه يخوض حاليا النزالات الأخيرة في مسيرته حيث كان قد حقق لقبه الـ17 مؤخرا في إنجاز تاريخي بعالم المصارعة.