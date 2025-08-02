القبض على "سوزي" بعد فيديو مسيء للرسول

وتلقت الجهات الأمنية عدة بلاغات تتهم البلوجر سوزي الأردنية ببث محتوى يخالف القيم والتقاليد العامة والإساءة للرسول، وتحركت قوة أمنية إلى مكان سكنها حيث تم ضبطها واقتيادها إلى للتحقيق.وتواجه البلوجر المثيرة للجدل والتي ألقي القبض عليها في مناسبات سابقة، تهمة ازدراء الأديان والإساءة إلى الثوابت الدينية بعد بثها فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، تضمن تصريحات اعتُبرت مسيئة للرسول محمد، ما أثار غضبا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.وسوزي الأردنية، هي أحد الأسماء المثيرة للجدل في مؤخرا بسب المحتوى الذي تقدم على منصات التواصل الاجتماعي، وسبق إدانتها قضائيا بانتهاك القيم الأسرية وصدر حكم في تشرين الاول 2024 بسجنها لمدة عامين قبل إلغاء الحكم من محكمة الطفل والاكتفاء بتغريمها 300 ألف جنيه.وكانت القضية على خلفية اتهامها بسب والدها على الهواء مباشرة في أحد البرامج وعلى ، بينما في قضية أخرى ألقي القبض عليها بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.