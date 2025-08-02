سبعيني يسمم أطفالاً بسكاكر تحوي مهدئات

ومثل جون روبن المقيم بالقرب من نوتنغهام لوقت قصير أمام محكمة ليستر الابتدائية السبت، حيث صرّح باسمه، ووُضع قيد الحبس الاحتياطي في انتظار جلسة مقبلة للمحكمة في 29 آب الجاري.وكانت أعلنت في اليوم السابق توجيه تهمة الإقدام على استخدام بحق ثلاثة فتيان صغار كانوا يجهّزون مُخيم العطلات الذي أقيم في ستاثرن في منطقة ليسترشاير بين 25 و29 تموز.وأوضحت خلال الجلسة أن المتهم استعمل لهذا الغرض سكاكر أضيفت إليها مواد مُهدئة لتسميم الأطفال، وفقاً لوكالة الأنباء البريطانية "بي إيه".وأفادت الشرطة المحلية بأنها تلقّت الأحد بلاغاً بأن عدداً من الأطفال في "ستاثرن لودج"، وهو منزل ريفي مُجدد، "يشعرون بتوعك".وأشارت إلى أن أطفال تتراوح أعمارهم بين 8 و11 عاماً وشخصاً بالغاً نقلوا إلى المستشفى "في إجراء احترازي"، ولكن سُمِح لهم بالخروج منه لاحقاً.وأُلقي القبض على جون روبن مساء الاثنين في حانة قريبة.وأعلن المكتب المستقل لسلوك الشرطة أنه يُجري تحقيقاً في طريقة تعامل الشرطة المحلية مع الحادث.وأضاف في بيان له أصدره الخميس أن "التحقيق سيُحدد ما إذا كان هناك أي تقصير... أدى إلى تأخير تحرّك شرطة ليسترشاير".