ضجة في مصر بعد فيديو مركب لفنان يتحدث عن تجارة الأعضاء

وقال وفيق في منشور عبر حسابه على ، اليوم الأحد، إن أحد الحسابات على منصة تلاعب في الفيديو ليبدو أنه يتحدث مع فتاة حول تجارة الأعضاء، متوعدا ناشر الفيديو أو من يتداوله بالملاحقة القضائية.وكتب وفيق في منشوره: "في واحد منزل فيديو لي على التيك توك وأنا بعمل تهنئة لنوح ابن صديقي محمد عطيه بعيد ميلاده، ومنزل عليه مكالمة صوتية بين واحد وواحدة من بتوع التيك توك (صوت يشبه صوتي) ويوحي أني أنا عنصر في تجارة الأعضاء".وواصل: "أنا هاعمل محضر وأي حد هيحاول تداول الفيديو والتشهير أنا مش هارحمه وبالقانون، والفوضى مش للدرجة دي يعني".ويأتي ذلك بعد جدل واسع وادعاءات على المنصة طالت الفنانة ، وألقت الشرطة القبض على البلوغر التي اتهمتها والتي تطلق على نفسها اسم "مروة بنت الرئيس "، والتي أكدت أمام الشرطة اختلاق هذه الادعاءات ونشرها عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.وتقدمت الفنانة وفاء عامر، بأربعة بلاغات للأجهزة الأمنية ضد المتهمة بعدما وجهت لها مزاعم متكررة بالاتجار في الأعضاء البشرية.