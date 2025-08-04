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https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-535949-638899162211911456.jpg
نظام غذائي يحارب التهابات الجسم
منوعات
2025-08-04 | 10:55
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
88 شوهد
أكد تقرير حديث أن اتباع النظام الغذائي المتوسطي، يساعد في تقليل احتمالات الإصابة بأمراض مثل السكري وأمراض القلب والخرف.
أوردت صحيفة
واشنطن بوست
، بالتعاون مع كونسيومر ريبورتس، تقريرًا طبيًا أفاد بأن اعتماد النظام الغذائي المتوسطي يساهم في خفض مخاطر الإصابة بأمراض مزمنة متعددة، منها السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب، والخرف، وأنواع معينة من
السرطان
.
يستند هذا النظام إلى تناول مجموعة من الأطعمة المعروفة بخصائصها المضادة للالتهاب، وهو ما أكده باحثون تابعون لدراسة نُشرت في عام 2023، أظهرت أن كبار السن الذين استمروا على هذا النمط الغذائي لمدة ستة أشهر، سجلوا انخفاضًا ملحوظًا في مؤشرات الالتهاب بالمقارنة مع غيرهم.
ويعتمد هذا النظام على مكونات غذائية متنوعة تشمل الفواكه والخضروات الغنية بمضادات الأكسدة، زيت
الزيتون
البكر
، الحبوب الكاملة، البقوليات، البروتينات الخالية من الدهون، إضافة إلى الأطعمة التي تحتوي على أحماض أوميغا-3 الدهنية.
وتشير النتائج إلى ارتباط وثيق بين استهلاك هذه الأطعمة وتحسين الحالة الالتهابية في الجسم، مما يسهم في تقليل احتمالية تطور أمراض مرتبطة بالتهاب مزمن.
يوصي التقرير بستة أطعمة ضمن هذا النظام، لما لها من خصائص فعالة في مقاومة الالتهابات: الكرز والتوت، الخضروات الورقية والبقوليات، زيت الزيتون، الأطعمة المخمرة مثل الزبادي والكفير، صلصة الطماطم المطهية، والأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين.
يعزز هذا النمط الغذائي من فرص الحفاظ على صحة جهاز المناعة والوقاية من عدد من الحالات الصحية المرتبطة بالتهاب مزمن، من خلال تبني أسلوب تغذية مستند إلى مكونات طبيعية غير مصنّعة، ما يجعله خيارًا واقعيًا طويل الأمد لمن يسعى إلى نمط حياة صحي ومستقر.
كما تطرق التقرير إلى تحذيرات تتعلق بأطعمة من شأنها أن تعزز من استجابات الالتهاب داخل الجسم، ومن أبرزها: الأطعمة المقلية، الكربوهيدرات المكررة، السكريات المضافة، واللحوم المعالجة.
وأكدت التوصيات أهمية تقليل هذه الأنواع من الغذاء ضمن النظام اليومي، لما لها من تأثير سلبي على توازن المؤشرات الالتهابية.
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