لا بث مباشر على انستغرام الا بشرط

ويقول الإشعار الذي يظهر عند محاولة الأشخاص استضافة بث مباشر لمتابعيهم: "لقد غيرنا شروط استخدام هذه الميزة. فقط الحسابات العامة التي لديها 1000 متابع أو أكثر ستتمكن من إنشاء مقاطع فيديو مباشرة".وأكدت المالكة لإنستغرام شرط الأهلية الجديد. وقالت الشركة إنها بدأت بتطبيق القاعدة الجديدة لضمان توفير أفضل تجربة لمنشئي المحتوى الذين يستضيفون البث المباشر، ولتحسين تجربة استخدام الميزة بشكل عام. مع أنها لم توضح سبب عدم قدرة إنستغرام على توفير أفضل تجربة إذا كان بإمكان المستخدمين الذين لديهم أقل من 1000 متابع البث المباشر أيضًا.وفي الإطار عينه، يعتقد البعض أن يكون منع البث المباشر للحسابات العامة التي لديها أقل من 1000 متابع، وسيلةً لتوفير المال لشركة ميتا. فنظرًا لأن استضافة البث المباشر مكلفة، فقد تكون ميتا قررت عدم دعم البث المباشر لعدد قليل من المشاهدين.وأشارت ميتا أيضًا إلى أن الشرط الجديد لا ينطبق فقط على الحسابات العامة، بل يشمل أيضًا الحسابات الخاصة. ومع ذلك، لم يبدأ تطبيق التغيير إلا على الحسابات الخاصة، وهذا على الأرجح سبب ذكر إشعارها أن الحسابات العامة التي لديها 1000 متابع أو أكثر هي فقط التي يمكنها البث المباشر حاليًّا. وهذا يعني على الأرجح أن إنستغرام ستلغي إمكانية البث المباشر لِما يصل إلى ثلاثة أصدقاء مقربين فقط، وهي ميزة أطلقتها المنصة عام 2024.استياء المستخدمينوبينما يحسن هذا التغيير توافق ميزة البث المباشر في إنستغرام مع ، إذ يشترط تطبيق تيك توك الفيديوهات القصيرة امتلاك 1000 متابع على الأقل لبدء البث، عبَّر المستخدمون عن استيائهم من التغيير على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا بإلغائه.وأشار بعضهم إلى أن هذا التغيير قد يقلل جودة المحتوى من خلال السماح فقط للمستخدمين الذين لديهم جمهور محدد بالبث المباشر.