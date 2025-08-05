تيك توك يواجه القضاء ومطالبات بحجبه

واستهدفت الدعوى كلاً من رئيس ، ووزير الاتصالات، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، موضحة أن "التطبيق محل النزاع ينتهك الدستور والقوانين المنظمة للاتصالات واستخدام الإنترنت"، كما اعتبرت أنه "يُشكّل تهديدًا للهوية الثقافية والدينية، وله آثار سلبية على الأجيال الناشئة".وتأتي هذه الخطوة القانونية استجابةً لمطالب متزايدة من مواطنين عبّروا عن قلقهم من المحتوى المتداول على المنصة، والذي يرونه مخالفًا لقيم المجتمع المصري.وفي السياق ذاته، كانت المصرية قد حدّدت جلسة 9 ايلول المقبل للنظر في دعوى قضائية أخرى أقامها المحامي الدكتور أحمد ، تطالب أيضًا بحجب منصة " " أو وضع ضوابط صارمة لتنظيم محتواه.وتحظى هذه الدعاوى باهتمام واسع في الأوساط القانونية والمجتمعية، خاصة بعد أن ألقت السلطات المصرية القبض على عدد من صُنّاع المحتوى على المنصة بتهم تتعلق بخدش الحياء ونشر محتوى "فاضح" أو "مسيء"؛ ما يعزّز احتمالات اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة بحق التطبيق في الفترة المقبلة.