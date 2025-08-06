الكشف عن قضية غسل أموال كبرى عبر تيك توك

وذكرت الوزارة في بيان اليوم، أن "قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق، اتخذ الإجراءات القانونية تجاه صانعة محتوى مقيمة بمنطقة المطرية في القاهرة، لغسلها الأموال التي تحصلها من نشاطها غير المشروع على ".وأوضحت أن "صانعة المحتوى أنشأت وتدير صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي تستخدمها في نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة مخالفة القانون"، لافتة الى ان "صانعة المحتوى حاولت إخفاء مصادر تلك الأموال وإسباغ صفة شرعية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء سكنية".وقدرت الوزارة، "أفعال الغسل التي قامت بها المذكورة بمبلغ 15 مليون جنيه تقريبا".ويوم السبت الماضي، أعلنت الداخلية القبض على صانعة المحتوى سوزي الأردنية لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظا خادشة للحياء وخروجها على الآداب العامة وإساءة استخدامها مواقع التواصل الاجتماعي.وأشارت إلى أن "المتهمة، اعترفت بعد القبض عليها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية".وتشن السلطات المصرية مؤخرا حملة موسعة على صانعي المحتوى المسيء وغير الأخلاقي بعد بلاغات عديدة تتهم العديد منهم بالإساءة إلى قيم المجتمع وبث محتوى غير أخلاقي يتضمن مظاهر وألفاظاً خادشة للحياء.وألقت الشرطة القبض على العديد من صانعي المحتوى هذا الأسبوع، منهم البلوغرز المعروفون بأسماء: سوزي الأردنية وشاكر محظور ومُداهم وأم وأم سجدة وقمر الوكالة، وآخرين.