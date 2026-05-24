واتساب يجمع أصدقاءك "النشطين" في واجهة واحدة.. اليك التفاصيل

وبحسب التقارير، فإن الميزة لا تزال في مرحلة الاختبار داخل النسخ التجريبية، لكنها تشير إلى توجه واضح نحو تبسيط الوصول إلى معلومات الحالة بدل الاعتماد على فتح كل محادثة على حدة.واجهة جديدةفي الوقت الحالي، يضطر مستخدمو " " إلى فتح كل محادثة بشكل منفصل لمعرفة ما إذا كان الطرف الآخر متصلًا أو متى كان آخر نشاط له؟. لكن التصميم الجديد سيجمع هذه المعلومات في مكان واحد داخل التطبيق.وتشير التسريبات إلى أن "واتساب" يعمل على إنشاء مركز جهات اتصال "Contacts Hub" يعرض جهات الاتصال المفضلة في الأعلى وقائمة بالأشخاص المتصلين حاليًّا وقائمة أخرى للأشخاص الذين كانوا نشطين مؤخرًا.وهذا التغيير يهدف إلى تقليل الوقت المستغرق في البحث اليدوي عن حالة النشاط، خاصة لدى المستخدمين الذين يتعاملون مع عدد كبير من المحادثات يوميًّا.ووفقًا للتقارير التقنية، فإن الوصول إلى هذه الواجهة لن يكون من الشاشة الرئيسية للدردشة، بل قد يظهر ضمن قسم الإعدادات أو تبويب مخصص داخل التطبيق، حيث يتم تجميع معلومات جهات الاتصال بشكل أكثر تنظيمًا.كما أشارت المصادر إلى أن الميزة ستلتزم بسياسات الخصوصية الحالية في واتساب، أي أن المستخدم لن يتمكن من رؤية حالة "Online" إلا إذا كان الطرف الآخر يسمح أيضًا بمشاركة حالته.الخصوصيةورغم أن الميزة تسهّل متابعة نشاط جهات الاتصال، فإن "واتساب" لم يغيّر قواعد الخصوصية الأساسية المتعلقة بحالة الاتصال. فإذا قام المستخدم بإخفاء آخر ظهور أو حالة النشاط، فلن يظهر ضمن قائمة المتصلين؛ ما يعني أن التحكم الكامل يبقى بيد المستخدمين. وهذا التوازن بين سهولة الاستخدام والخصوصية يُعد أحد أهم التحديات التي تعمل عليها الشركة في تحديثاتها الأخيرة.موعد الإطلاقحتى الآن، لا توجد معلومات رسمية حول موعد إطلاق هذه الميزة بشكل عام، إذ ما زالت قيد التطوير وقد تخضع للتعديل قبل طرحها النهائي. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن "واتساب" يقوم عادةً بإطلاق ميزات جديدة بشكل تدريجي وبطيء؛ ما يعني أن وصول هذه الواجهة إلى جميع المستخدمين قد يستغرق عدة أشهر بعد انتهاء الاختبارات.تحديثات متسارعةوتأتي هذه الميزة ضمن سلسلة تحديثات أوسع يعمل عليها "واتساب" لتحسين تجربة الاستخدام، خصوصًا على نظام iOS، حيث يشهد التطبيق حاليًّا تغييرات في التصميم وميزات جديدة لإدارة المحادثات والمكالمات.وبينما تبدو الفكرة بسيطة، إلا أنها تعكس توجهًا واضحًا نحو جعل "واتساب" أكثر سهولة في تتبع النشاط اللحظي بين المستخدمين، وهو ما قد يغيّر طريقة التفاعل داخل التطبيق مستقبلًا.