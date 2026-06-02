طوابير الجماهير تكتسح دور السينما.. "7 Dogs" يحقق انطلاقة نارية في العراق

أشعل فيلم 7 Dogs موجة واسعة من التفاعل في بعد إعلان نفاد التذاكر في عدد من دور السينما، وهو ما دفع المستشار إلى الاحتفاء بالنجاح الجماهيري عبر منصة "إكس"، مؤكداً الإقبال الكبير الذي يحققه العمل منذ انطلاق عروضه.





تدور أحداث الفيلم حول ضابط "خالد العزازي" الذي ينجح في القبض على أحد أخطر عناصر منظمة إجرامية تُعرف باسم "7 Dogs"، قبل أن يضطر لاحقاً إلى التعاون معه من أجل مواجهة شبكة دولية تنشر مخدراً فتاكاً يحمل اسم "Pink Lady"، لتبدأ سلسلة من المطاردات والمعارك التي تمتد عبر عدة دول. ويُعد "7 Dogs" واحداً من أضخم المشاريع السينمائية العربية في السنوات الأخيرة، إذ يجمع لأول مرة النجمين وكريم في بطولة مشتركة، إلى جانب كوكبة من النجوم العالميين، أبرزهم Monica Bellucci وGiancarlo Esposito وSalman Khan.تدور أحداث الفيلم حول ضابط "خالد العزازي" الذي ينجح في القبض على أحد أخطر عناصر منظمة إجرامية تُعرف باسم "7 Dogs"، قبل أن يضطر لاحقاً إلى التعاون معه من أجل مواجهة شبكة دولية تنشر مخدراً فتاكاً يحمل اسم "Pink Lady"، لتبدأ سلسلة من المطاردات والمعارك التي تمتد عبر عدة دول.

الفيلم من إخراج الثنائي العالمي وبلال فلاح، المعروفين بأعمال الأكشن الهوليوودية، فيما جرى تصوير أجزاء كبيرة منه في ضمن استوديوهات "Big Time"، في خطوة تعكس طموحاً سعودياً واضحاً لدخول المنافسة على الساحة السينمائية العالمية.



ولم يتوقف الجدل عند حجم الإنتاج فقط، إذ حصد الفيلم اهتماماً إضافياً بعد تقارير تحدثت عن تسجيله أرقاماً قياسية في مشاهد التفجير والمؤثرات العملية، ما جعله يوصف بأنه من أكثر الأفلام العربية طموحاً على مستوى التنفيذ البصري.



ومع صور صالات السينما المزدحمة وعبارات "Sold Out" التي تصدرت المشهد في ، يبدو أن "7 Dogs" نجح في تحقيق انطلاقة قوية، ليثير سؤالاً بات يتردد بين الجمهور والنقاد: هل يكون هذا الفيلم نقطة تحول حقيقية في صناعة أفلام الأكشن العربية؟