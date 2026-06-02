نحافة وائل كفوري تثير الجدل.. والجمهور يتساءل عن السبب

أثار الفنان اللبناني موجة واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بعدما ظهر بنحافة ملحوظة في عدد من الصور ومقاطع الفيديو الحديثة، ما دفع جمهوره إلى التساؤل حول أسباب التغيير الواضح في ملامحه وشكله الخارجي.

وتصدر اسم محركات البحث بعد ظهوره الأخير خلال حفله في ، حيث لاحظ المتابعون فقدانه كمية كبيرة من الوزن مقارنة بإطلالاته السابقة، الأمر الذي فتح باب التكهنات حول حالته الصحية. كما زادت صور الدعاية الخاصة بأغنيته الجديدة "شو مشتقلي" من حجم الجدل، بعدما بدا أكثر نحافة من المعتاد.

وتنوعت تعليقات الجمهور بين من أبدى قلقه على صحة النجم اللبناني، ومن اعتبر أن الأمر لا يتعدى كونه نتيجة نظام غذائي جديد أو أسلوب حياة أكثر صحة. وانتشرت العديد من الشائعات والتكهنات على المنصات الرقمية، قبل أن يخرج مدير أعمال الفنان ليوضح حقيقة الأمر.

وبحسب تصريحات مدير أعمال ، فإن الفنان يتمتع بصحة جيدة ولا يعاني من أي مشكلات صحية، مؤكداً أن خسارته للوزن جاءت نتيجة اتباع حمية غذائية منتظمة إلى جانب ممارسة الرياضة بشكل مستمر.

ورغم التوضيحات، لا تزال إطلالات كفوري الجديدة تحظى باهتمام واسع من جمهوره، الذي يترقب أعماله الفنية المقبلة، فيما يواصل النجم اللبناني تصدر المشهد الفني والإعلامي مع كل ظهور جديد له.