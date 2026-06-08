يوم الصديق المقرب.. شخص واحد قد يغير حياتك للأفضل

ويأتي هذا الاحتفال تكريمًا للعلاقات القوية والصادقة التي تجمع بين الأصدقاء الحقيقيين.والصديق المقرّب هو ذاك الشخص الذي يفهم صمتك قبل كلامك، ويقف إلى جانبك في فرحك وحزنك، ويشجعك عندما تتعثر، ويذكّرك بقيمتك عندما تنساها.ويعتبر الصديق المقرب مرآة نقية، تريك نفسك كما أنت، دون تصنّع أو مجاملة.وهذا اليوم ليس مجرد مناسبة لتبادل الرسائل والهدايا، بل هو فرصة حقيقية للتأمل في قيمة الصداقة، وتجديد الامتنان لأولئك الذين كانوا سندًا في محطات الحياة.وأظهرت دراسات نفسية أن وجود صديق مقرّب يقلل من التوتر، ويعزز النفسية، ويساعد على اتخاذ قرارات أفضل.