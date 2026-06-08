أطعمة غنية بالماء تساعد على ترطيب الجسم.. اعتمدوها في الصيف

ورغم أهمية شرب الماء، يمكن للأطعمة الغنية بالماء أن تساهم بشكل فعال في تلبية احتياجات الجسم من السوائل، إلى جانب توفير الفيتامينات والمعادن والألياف.فيما يلي أبرز الأطعمة التي تساعد على ترطيب الجسم بشكل طبيعي ودعم العامة، وفق موقع " ":1- الخياريتميز بمحتواه العالي جداً من الماء الذي يصل إلى 96%. كما يحتوي على عناض الفوليك، الكالسيوم، مضادات أكسدة من نوع البوليفينولات، الفلافونويدات، البوتاسيوم، المغنيسيوم، والصوديوم.2- الطماطمتضم نحو 94% من الماء، وتُستخدم في السلطات والسندويشات واللفائف.ويحتوي كوب واحد من الطماطم على 45 سعرة حرارية ويضم فيتامين "أ"، فيتامين "ك"، فيتامين "سي"، البوتاسيوم، مضادات أكسدة مثل الليكوبين، المغنيسيوم (يساعد على تعافي العضلات بعد النشاط البدني).3- الفراولةتضم نحو 92% من الماء، وتعتبر خياراً صحياً منخفض التأثير على سكر الدم.ويحتوي كوب واحد من الفراولة على 48 سعرة حرارية ويضم فيتامين "سي"، حمض الفوليك، المنغنيز، الألياف، ومضادات أكسدة مثل الأنثوسيانين والفلافونويدات.4- البطيخيضم نحو 92% من الماء، ويعد من أكثر الفواكه ترطيباً.وتحتوي قطعة بحجم 1/16 من ثمرة البطيخ على 85 سعرة حرارية، إضافة إلى الألياف، فيتامين "أ"، البوتاسيوم، الليكوبين، والسيترولين.5- الغريب فروتيضم نحو 90% من الماء، ويمكن تناوله طازجاً أو عصيراً، غير أنه يجب الانتباه لتفاعله مع بعض الأدوية.وتحتوي نصف ثمرة على 53 سعرة حرارية إضافة إلى فيتامين "سي"، فيتامين "أ"، الألياف، وبوليفينولات مضادة للالتهاب والأكسدة.6- الشمام (الكنتالوب)يضم نحو 90% من الماء، وهو خيار منعش وسهل الهضم.وتحتوي قطعة متوسطة على 23 سعرة حرارية وتضم الألياف، فيتامين "أ"، وبيتا كاروتين.7- الخوخيمتاز الخوخ بنسبة ماء تصل إلى نحو 88%، ويمكن إضافته إلى السلطات أو تناوله بوصفه وجبة خفيفة.ويحتوي كوب واحد من الخوخ على 66 سعرة حرارية ويضم الألياف، فيتامين "سي"، فيتامين "أ"، فيتامينات مجموعة "ب"، بيتا كاروتين، والبوتاسيوم.