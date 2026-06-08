رحمة رياض تُشعل حماس المونديال 2026 بأغنية "الأول على الأول"

أطلقت الفنانة أغنية جديدة تحتفي بشغف وفخر جماهير كرة القدم في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، وذلك قبيل انطلاق أكبر بطولة كروية تجمع 48 دولة في العالم هذا الصيف.

ويحمل العمل الغنائي الجديد عنوان "الأول على الأول"، وقد تم تسجيله بالتعاون مع كوكاكولا، الشريك الرسمي لكأس العالم2026 .FIFA™

تعليقاً على الأغنية الجديدة، قالت : "تحتفي هذه الأغنية بالشغف والفخر والحب المشترك لكرة القدم في جميع أنحاء العالم العربي، حيث يجتمع المشجعون لدعم فرقهم على أكبر مسرح في العالم. وبالتعاون مع كوكاكولا، نطلق هذه الأغنية احتفاءً بكرة القدم وبما تمثله هذه اللحظة لشعوبنا. أتمنى أن يشعر الجميع عند سماعها بهذا الفخر، وبهذه الفرحة، وبهذا الإحساس بأننا نقف معاً ونشجع معاً حتى النهاية. ونأمل أن تصبح هذه الأغنية رمزا يجمعنا جميعاً ويعكس الفخر المستحق لكل دولنا المشاركة،. وأتمنى أن تحقق المنتخبات العربية مشاركة تليق بطموحات جماهيرها وأن تصنع لحظات تاريخية نفتخر بها جميعاً."

وتشهد بطولة 2026 مشاركة عدد من المنتخبات العربية أكثر من أي وقت مضى، في لحظة تاريخية تعكس الحضور المتنامي لكرة القدم العربية على الساحة العالمية. وستشهد أجيال من الجماهير التي انتظرت طويلاً وحلمت ولم تتوقف يوماً عن الإيمان بمنتخباتها، لحظة رؤيتها على أكبر مسرح رياضي في العالم اعتباراً من 11 يونيو.

وأضافت : "لطالما كانت كرة القدم بالنسبة لنا أكبر من مجرد لعبة. فهي الطريقة التي نحتفل بها، ونتواصل من خلالها، ونشعر بالقرب من بعضنا البعض. هذه الأغنية لكل مشجع انتظر لحظات كهذه؛ للأمل، وللفرح، ولذلك الشعور الذي يوحد المنطقة بأكملها خلف المنتخبات التي نحبها."

ويواصل هذا التعاون التزام كوكاكولا الراسخ بالجمع بين عالمي الرياضة والموسيقى. وعلى مدى أكثر من أربعة عقود من شراكتها معFIFA ، قدمت كوكاكولا بعضاً من أكثر التجارب الجماهيرية تميزاً في عالم كرة القدم، مستخدمة الموسيقى كوسيلة للتواصل بين المشجعين عبر الثقافات والحدود.

وعلى الصعيد العالمي، كشفت كوكاكولا مؤخراً عن نشيد FIFA 2026™ بعنوان «JUMP» بمشاركة الفنان العالمي جي بالفين، مواصلةً بذلك جهودها في توظيف الموسيقى لجمع عشاق كرة القدم حول العالم.

ويأتي إطلاق "الأول على الأول" امتداداً لإرث كوكاكولا في دعم المواهب العربية الشابة وتسليط الضوء على الأصوات التي توحّد الجماهير عبر الموسيقى.

ويُشكّل هذا التعاون امتداداً لمسيرة رحمة رياض الحافلة بالنجاحات، حيث تواصل من خلاله ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز الفنانات العربيات القادرات على التواصل مع جمهور واسع من مختلف الفئات والأجيال.

ففي عام 2022، جمعت الشركة نخبة من الفنانات العربيات، في أغنية (A Kind of Magic – Coke Studio Mix for the FIFA World Cup 2022™)، احتفاءً بالمواهب الإقليمية والروح الجامعة لكرة القدم.

واليوم، تواصل رحمة رياض هذا الإرث من خلال أغنية جديدة تحتفي بفخر الجماهير العربية وتواكب المشاركة غير المسبوقة للمنتخبات العربية في بطولة هذا العام، مسلطةً الضوء على جيل جديد من القصص العربية التي تُكتب على أكبر مسرح كروي في العالم.

من جانبها، قالت سينثيا كرم، المدير الأول للاتصالات والشؤون العامة في شركة كوكاكولا الشرق الأوسط: "تُعد رحمة رياض واحدة من أكثر الأصوات المحبوبة في العالم العربي، وقد استطاعت طوال مسيرتها الفنية أن تلامس قلوب الجماهير من خلال أعمالها وكلماتها المؤثرة. وهي من أفضل من يقدم أغنية تحتفي بفخر جماهير كرة القدم في المنطقة وتجسد التجربة المشتركة التي تجمعنا جميعاً. وتمتلك كوكاكولا تاريخاً

طويلاً في دعم الرياضة والموسيقى، ونأمل أن ينجح هذا التعاون في تجسيد الشغف المشترك تجاه جميع المنتخبات العربية المشاركة في البطولة هذا الصيف."