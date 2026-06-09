أنماط النوم غير الصحية تسهم بتسريع تدهور الدماغ والاصابة بالخرف

واعتمد الباحثون على تحليل بيانات وفحوص دماغية واستبيانات شملت أكثر من 23 ألف شخص من البالغين ومتقدمي السن، بهدف استكشاف العلاقة بين عادات النوم المختلفة وصحة الدماغ.وشملت العوامل التي خضعت للدراسة مدة النوم اليومية، والقيلولة النهارية، والأرق، والنعاس المفاجئ أثناء النهار، إضافة إلى الشخير.وأظهرت النتائج أن جميع هذه السلوكيات ارتبطت بدرجات متفاوتة بمظاهر شيخوخة الدماغ المتسارعة. إلا أن ثلاثة عوامل برزت بوصفها الأكثر ارتباطاً بزيادة تلف المادة البيضاء في الدماغ، وهي النوم لفترات أقل أو أكثر من المعدل الموصى به (7 إلى 9 ساعات يومياً)، والإفراط في القيلولة النهارية، والمعاناة المستمرة من الأرق.وقالت الباحثة الرئيسية في الدراسة، مادلين آلي، إن النوم عملية معقدة لا تزال جوانب كثيرة منها بحاجة إلى مزيد من الفهم، خصوصاً فيما يتعلق بتأثيرها المباشر على صحة الدماغ ووظائفه.وأوضحت أن النوم يؤدي أدواراً حيوية تشمل الخلايا العصبية، وتنظيم الذاكرة، والتخلص من الفضلات والسموم المتراكمة داخل الدماغ، مؤكدة أن تحسين جودة النوم قد يكون وسيلة فعالة لتقليل مخاطر الإصابة بالخرف مستقبلاً.من جانبه، أشار الدكتور سمير إلى أن النوم الجيد لا يعتمد فقط على ما يفعله الإنسان قبل الذهاب إلى الفراش، بل يتأثر بعاداته اليومية بأكملها.وأكد أن تنظيم نمط الحياة اليومي يعد مفتاحاً أساسياً لتحسين النوم، ناصحاً بالاستيقاظ في موعد ثابت يومياً، والتعرض لأشعة الشمس الطبيعية صباحاً، وممارسة النشاط البدني خلال ساعات ما بعد الظهر أو بداية المساء.كما أوصى بتخصيص فترة استرخاء تتراوح بين 30 و60 دقيقة قبل النوم، تتضمن تخفيف الإضاءة، والابتعاد عن الشاشات الإلكترونية، والانخراط في أنشطة هادئة مثل القراءة أو تمارين التمدد أو التأمل.