سيجارة تتسبب في منع مسافرة من السفر مدى الحياة

وأعلنت شركة الطيران البيلاروسية بيلافيا حظر إحدى الراكبات من السفر على متن رحلاتها مدى الحياة، كما تم إدراجها ضمن قائمة الممنوعين لدى شركات الطيران المحلية الأخرى، بعد ضبطها وهي تستخدم سيجارة إلكترونية خلال الرحلة بالمخالفة لأنظمة السلامة الجوية.وبحسب التفاصيل، حاولت الراكبة تدخين السيجارة الإلكترونية بعيداً عن أنظار طاقم الطائرة، إلا أن أنظمة الكشف عن الدخان والإجراءات الأمنية المتبعة على متن الطائرة ساهمت في اكتشاف المخالفة، ما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها فور وصول الرحلة.وأصدرت الجهات المختصة قراراً بالإفراج عنها بشروط، مع فرض غرامة مالية بلغت 2000 دولار امريكي، إضافة إلى العقوبات التشغيلية التي شملت منعها من السفر على الناقلة الوطنية البيلاروسية بشكل دائم.وتأتي هذه الحادثة في وقت تواصل فيه شركات الطيران حول العالم تشديد الرقابة على استخدام السجائر الإلكترونية داخل الطائرات، إذ تُعامل في معظم الأنظمة الجوية معاملة التدخين التقليدي نظراً لما قد تسببه من مخاطر تتعلق بالسلامة والأمن الجوي.ويؤكد خبراء الطيران أن استخدام السجائر الإلكترونية على متن الطائرات قد يؤدي إلى تشغيل أجهزة الإنذار الخاصة بالدخان، وإرباك إجراءات السلامة، فضلاً عن تعريض المخالف لعقوبات مالية وتشغيلية قد تصل إلى المنع من السفر، كما حدث في هذه الواقعة.وتنص لوائح معظم شركات الطيران الدولية على حظر التدخين بجميع أشكاله داخل الطائرة، بما في ذلك السجائر الإلكترونية وأجهزة التبخير، مع فرض عقوبات متفاوتة قد تشمل الغرامات أو الإدراج على قوائم المسافرين الممنوعين، خاصة في حال تكرار المخالفة أو تعريض سلامة الرحلة للخطر.