فواكه وخضروات ضرورية لصحة القلب.. ما هي؟

ودرس الباحثون الأنظمة الغذائية لأكثر من 30 ألف شخص من والولايات المتحدة باستخدام المؤشرات الحيوية، ووجدوا أن معظم الناس لا يحصلون على كميات كافية من الفلافانولات (مواد تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية) حتى لو تناولوا الحصص الخمس الموصى بها من الفواكه والخضراوات يوميا.وأظهرت الأبحاث أن الأغذية الأعلى بمحتوى الفلافانولات لكل حصة تشمل: الخوخ، والتوت البري، وتوت العليق، والشاي الأخضر، والفاصوليا، والكرز، والتفاح بقشره.ويشير الباحثون إلى أن اختيار أنواع معينة من الأغذية أهم من الكمية الإجمالية للفواكه والخضراوات التي نتناولها يوميا، فإضافة حفنة من التوت، أو كوب من الشاي الأخضر، أو كمية قليلة الفاصوليا يمكن أن يعزز بشكل كبير تناول هذه المركبات المفيدة.