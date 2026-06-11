5 نصائح طبية لتجنب أضرار مكيف الهواء في الحر

وتوصي الطبيبة باتباع خمس قواعد للحد من العواقب الصحية غير المرغوبة.1- فرق درجات الحرارة:يجب ألا يتجاوز الفرق بين درجة الحرارة في الخارج والمكان المكيف 10 درجات مئوية، مع خفض الحرارة تدريجيا. كما لا يُنصح بضبط المكيف على 18 درجة في الطقس الحار، إذ قد يؤدي ذلك إلى الإصابة بنزلات البرد، وتفاقم الأمراض المزمنة، وارتفاع ضغط الدم.2- اتجاه الهواء:ينبغي عدم توجيه تيار الهواء البارد مباشرة نحو الجسم.3- التهوية المنتظمة:يجب تهوية بانتظام عبر إيقاف المكيف كل ثلاث إلى أربع ساعات وفتح النوافذ لمدة 15 دقيقة. ويفضل فتح النوافذ من جهات مختلفة لخلق ما يُعرف بـ"التهوية السريعة"، بهدف تجديد الهواء بسرعة.4- استخدام المكيف أثناء النوم:يُفضل تجنب النوم مع تشغيل المكيف، إلا إذا كان مزودا بوضع ليلي خاص. ومن الأفضل تبريد الغرفة قبل النوم ثم إطفاء المكيف.5- تنظيف الفلاتر:ينبغي تنظيف فلاتر المكيف بانتظام، إذ قد يؤدي الإهمال إلى تراكم الملوثات والكائنات الدقيقة، ما ينعكس سلبًا على جودة الهواء في المكان.وأكدت الطبيبة أن الالتزام بهذه التوصيات البسيطة يساعد على التكيف مع درجات الحرارة المرتفعة بشكلأفضل، ويقلل من خطر المشكلات الصحية المرتبطة بسوء استخدام أجهزة التكييف.