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تحذيرات خلال الصيف.. عدو خفي داخل السيارة
منوعات
2026-06-16 | 02:19
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
218 شوهد
السومرية نيوز
– منوعات
ذكرت طبيبة الحساسية والمناعة، يلينا موسكاييفا، إن البرودة خادعة في بعض الأحيان؛ وحتى لو كان مكيف سيارتك يمنحك الانتعاش المطلوب، فإن هذا لا يعني أبدا أنه آمن دائما.
وأشارت الطبيبة إلى "خطورة الفلاتر المتسخة، والمبخرات الرطبة، وممرات الهواء التي يتدفق عبرها الهواء البارد"، مشددة على "ضرورة تنظيفها بشكل دوري".
وأضافت الخبيرة في حديث لصحيفة (إزفيستيا): "إذا بدأت تشم رائحة رطوبة، أو رائحة تشبه الخل، أو عفونة تصدر من منظومة التبريد، فهذا
إنذار
واضح يدعوك لفحص المكيف من الداخل فورا".
ونوهت الطبيبة بأن الخبراء يعتبرون 'المبخر' (Evaporator)الجزء الأكثر هشاشة وعرضة للخطر في منظومة التبريد.
فخلال عمله، تنخفض حرارته بشدة وتتراكم عليه قطرات التكثيف، وهو أمر طبيعي تماما.
ولكن الكارثة الحقيقية تبدأ عندما تندمج هذه الرطوبة مع الغبار، وبقايا أوراق الشجر، وحبوب اللقاح، والأوساخ التي تتدفق عبر فتحات التهوية. هنا تتحول هذه القطرات إلى أرض خصبة ومثالية، تفرز سريعا روائح كريهة وعنيدة، ويبدأ النظام في ضخ وتخزين سموم ومواد ملوثة لا مكان لها داخل مقصورة السيارة.
من وجهة نظر الطبيبة موسكاييفا، لا تقع اللائمة هنا على ميكروب واحد شرير، بل على 'تحالف مرعب' من عدة عوامل مجتمعة.
ففي زوايا نظام التهوية والتكييف المتسخ، تجد أبواغ فطور العفن بيئة مثالية للاستيطان والتكاثر.
ووفقا لوثائق الأكاديمية الأوروبية للحساسية والمناعة السريرية (EAACI)، فإن الفحوصات غالبا ما تكشف عن وجود رباعي فظيع من الفطريات يستوطن الفلاتر والمبخرات، وهي: كلادوسبوريوم (Cladosporium)، وألتيرناريا (Alternaria)، وأسبرجيلوس (Aspergillus)، وبنيسيليوم(Penicillium) .
وبحسب الطبيبة، قد تتواجد في صالون السيارة أيضا مسببات الحساسية الناتجة عن "عث غبار المنزل".
ومع أن هذا العث المجهري لا يعيش أو يتكاثر عادة داخل ممرات الهواء، إلا أن بقايا جزيئاته الميتة وفضلاته الدقيقة تتراكم بكثافة داخل غبار الفلاتر وتتغلغل في أقمشة المقاعد، ليتطاير كل ذلك مع أول تدفق للهواء وينتهي به المطاف في المجاري التنفسية للبشر.
وأشارت الطبيبة في الختام إلى أنه "عند تشغيل نظام التهوية، تنتشر هذه المسببات الجافة في الهواء بشكل مفاجئ".
كما حذرت من خطورة حبوب اللقاح النباتية العالقة، خاصة إذا لم يتم تغيير الفلتر لفترة طويلة، أو كان فيه خلل وعيوب تصنيعية، أو كان رديء الجودة".
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