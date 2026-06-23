لتجنّب التسمم الغذائي.. احذر هذه الأطعمة أثناء السفر

لكن هذه التجربة الممتعة قد تحمل أحيانًا مخاطر صحية غير متوقعة، خاصة عند تناول أطعمة مجهولة المكونات أو غير مطهية وفق معايير صحية مناسبة.فعدم إلمام المسافر بطبيعة بعض الأكلات المحلية أو طرق إعدادها، إلى جانب اختلاف العادات الغذائية من بلد إلى آخر، قد يزيد من احتمالية الإصابة باضطرابات هضمية أو تسمم غذائي يفسد متعة الرحلة.لذلك، يصبح من المهم التحلّي بالوعي والحذر عند اختيار الطعام والشراب أثناء السفر، لضمان قضاء مريحة وآمنة بعيدًا عن أي متاعب صحية.أطعمة يجب تجنبها لتفادي التسمم الغذائي أثناء السفر قبل أن تتذوق الأطباق المحلية خلال رحلتك، تعرف إلى أبرز قواعد سلامة الغذاء والأطعمة التي قد تعرضك للتسمم الغذائي، وتفسد عطلتك.المأكولات البحرية النيئة والمحارتُعد الأطعمة النيئة أو غير المطهية جيدًا من أكثر الخيارات الغذائية خطورة أثناء السفر، إذ قد تحتوي على بكتيريا أو فيروسات تنتقل إليها عبر المياه الملوثة أو سوء التخزين والتحضير.وقد يؤدي تناولها إلى الإصابة بتسمم غذائي أو اضطرابات معوية، خاصة لدى المسافرين غير المعتادين على هذه الكائنات الدقيقة أو الذين لا يمتلكون مناعة كافية لمقاومتها.المعجنات والمخبوزات المكشوفةتشمل هذه الفئة المخبوزات، مثل: الكرواسان، والفطائر التي تُترك مكشوفة في البوفيهات المفتوحة لفترات طويلة. فتعرضها المستمر للهواء قد يزيد من احتمالية تلوثها بالغبار والجراثيم.كما أن الحشوات سريعة التلف، مثل الجبن والكريمات، قد تصبح بيئة مناسبة لنمو البكتيريا إذا لم تُحفظ في درجات حرارة ملائمة، ما يرفع خطر الإصابة بالتسمم الغذائي.النقانق المشويةينصح بالحذر عند تناول السجق والنقانق المعروضة في البوفيهات المفتوحة، خاصة إذا بدت داكنة اللون أو ظلت لفترات طويلة تحت التسخين.وتكمن خطورتها في احتمال إعادة تسخينها مرات متكررة أو عدم نضجها بالكامل من الداخل، ما قد يزيد من فرص نمو البكتيريا الضارة ويؤدي إلى الإصابة بالتسمم الغذائي أو اضطرابات هضمية ومغص معوي حاد.شرائح اللحم البقري المشويةقد يشكل تناول اللحوم البقرية خطرًا صحيًا أثناء السفر، خاصة إذا كانت غير ناضجة أو كان مصدرها غير معروف أو لم تُحضّر وفق معايير سلامة الغذاء. فعدم وصول الحرارة إلى جميع أجزاء اللحم قد يسمح ببقاء بعض البكتيريا والطفيليات، مثل السالمونيلا وبعض الديدان المعوية، ما يزيد من احتمالية الإصابة بالتسمم الغذائي أو المشكلات الهضمية.في المحصلة، لا تقتصر متعة السفر على استكشاف الوجهات الجديدة فحسب، بل تشمل أيضًا اتخاذ خيارات غذائية آمنة تحافظ على صحتك طوال الرحلة. فالقليل من الحذر والانتباه عند اختيار الأطعمة والمشروبات قد يجنبك الكثير من المشكلات الصحية، ويمنحك فرصة الاستمتاع بعطلتك براحة وطمأنينة، والعودة منها بذكريات جميلة بعيدًا عن أي متاعب غير متوقعة.