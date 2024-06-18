في نشرة السومرية.. فصيل عراقي على قائمة الإرهاب وتفاهم عسكري بين بغداد وباريس

إليكم عناوين نشرة الأخبار المسائية، التي ستبث على فضائية السومرية مساء اليوم الثلاثاء، 18 حزيران 2024 وتحديداً في الساعة 7:45م.



• واشنطن تدرج فصيلاً عراقياً على قائمة الإرهاب.. وتتوعد بمواجهة النفوذ الإيراني.



• لانهاء اعتمادها على التحالف الدولي.. بغداد تبحث مع باريس التفاهم العسكري المشترك وتطوير القطعات.



• الالاف يتوجهون الى الاقليم لقضاء ايام العيد.. واربيل تؤكد انسيابية دخول السائحين الى المحافظة.



• مع اقتراب درجة الحرارة من الخمسين.. ازمة الكهرباء تتفاقم في البلاد.. والمواطنون غاضبون.



شاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر

• واشنطن تدرج فصيلاً عراقياً على قائمة الإرهاب.. وتتوعد بمواجهة النفوذ الإيراني.• لانهاء اعتمادها على التحالف الدولي.. بغداد تبحث مع باريس التفاهم العسكري المشترك وتطوير القطعات.• الالاف يتوجهون الى الاقليم لقضاء ايام العيد.. واربيل تؤكد انسيابية دخول السائحين الى المحافظة.• مع اقتراب درجة الحرارة من الخمسين.. ازمة الكهرباء تتفاقم في البلاد.. والمواطنون غاضبون.شاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر هنا