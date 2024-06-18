السوداني يبارك لبعثة الحج العراقية المركز الأول بجائزة "لبيتم"

وقال السوداني في منشور على منصة "أكس" تابعته السومرية نيوز، انه "خالص التهاني والتبريكات لبعثة الحجّ العراقية التي حققت، للسنة الثانية على التوالي، المركز الأول كأفضل بعثة حجٍّ بين البعثات إلى الديار المقدسة، لتعكس بهذا صورةً ناصعةً عن أداء المؤسسات العراقية، داخليًّا وخارجيًّا".وأضاف: "كما أن هذا الأمر يؤكد الدعم اللامحدود الذي تقدمه الحكومة في سبيل خدمة مواطنينا في كلّ مكان".