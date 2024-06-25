السيد الصدر: أشكر العراقيين على نجاح مشروع عطلة عيد الغدير وخاصة سنة العراق

السومرية نيوز – محليات

تقدم زعيم التيار الوطني الشيعي السيد مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، بالشكر الى الشعب العراقي وخاصة أبناء المكون السني المنصفين على نجاح مشروع عطلة عيد الغدير.

وقال السيد الصدر في كلمة له تابعتها السومرية نيوز، "اشكر الشعب العراقي على نجاح مشروع عطلة عيد الغدير وخاصة سنة العراق المنصفين الذين كانوا لنا سندا في حب الوطن وجهاد المحتلين والاعتدال ونبذ الطائفية".

وأضاف "تشرفنا اليوم بعطلة العيد الثالث ليكون باباً للعيد الرابع عيد ظهور مولانا الإمام المهدي (ع)"، مشيرا الى ان "الإمام علي (ع) هو لكل المسلمين بسنتهم وشيعتهم بل للإنسانية جمعاء".

وتابع السيد الصدر "وفقنا الله ان يكون الغدير عطلة في عراق علي وصي الرسول وزوج البتول".