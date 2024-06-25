ليث الخزعلي: يبارك بعيد الغدير الاغر

بارك الدكتور ليث الخزعلي، اليوم الثلاثاء، بعيد الغدير الاغر، مؤكدا ان وتمام النعمة على الانسان هو التمسك بولاية امير المؤمنين.

وقال الخزعلي في منشور على منصة "اكس" تابعته السومرية نيوز، انه "ان الحمد والنعمة لك والملك لك لا شريك لك لبيك، كمال الدين وتوحيد رب العالمين بالحمد نبوة محمد صلى الله عليه واله".





وأضاف: "النعمة (لولاية امير المؤمنين علي سلام الله عليه)".

وأشار الخزعلي الى ان "تمام النعمة على الانسان هو التمسك بولاية امير المؤمنين علي (واتممت عليكم نعمتي) وان لم تكن هناك ولاية، فلا نعمة ولا حمد ولا توحيد فلا دين".



وختم: "مبارك لنا عيد الله الأكبر عيد الغدير الاغر وكل عام ونحن الى الله اقرب".