بالوثيقة.. الدليمي سفيرا فوق العادة في السفارة العراقية بالرياض

وجاء في الوثيقة التي تلقتها ، "استناداً إلى المادة (13) من قانون الخدمة الخارجية رقم (45) لسنة 2008، ينقل السفير إلى في سفيراً مفوضاً فوق العادة لجمهورية ".واضافت ان "ذلك يكون اعتبارًا من تاريخ الانفكاك".